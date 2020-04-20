В Волжском 70-летнюю даму насильно развели с молодым мужем-иностранцем





Фиктивным признан брак 70-летней россиянки и 29-летнего уроженца республики Таджикистан в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, меркантильный союз был выявлен в ходе проверки по соблюдению требований миграционного законодательства.

Установлено, что молодой иностранец и пожилая волжанка заключили между собой фиктивный брак без намерения создать семью. Основной целью регистрации брака для женщины было получение материальной выгоды, а у иностранца – получение вида на жительство и гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

По результатам проверки прокурором Волжского в суд предъявлено исковое заявление о признании брака недействительным. В настоящее время запись акта гражданского состояния о заключении брака аннулирована. Решение о приеме гражданина республики Таджикистан в гражданство РФ отменено, его российский паспорт признан недействительным.

В настоящее время принимаются меры по депортации иностранного гражданина в республику Таджикистан.



