Волгоградских студентов-медиков мобилизовали на борьбу с COVID-19





Из-за увеличения числа профильных медицинских учреждений в Волгоградской области, задействованных для больных коронавирусной инфекцией, в регионе мобилизованы студенты-медики ВолгГМУ. Как сообщили ИА «Высота 102» в медицинском университете, на должностях среднего медицинского персонала уже работают 412 студентов Волгоградского медицинского университета. Все они получили сертификат, подтверждающий сдачу экзамена на допуск к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего медперсонала.

В первичном звене здравоохранения сегодня на врачебных должностях поликлиник трудятся более 350 ординаторов ВолгГМУ.

Отмечается, что строительство и перепрофилирование лечебных учреждений региона вызвало потребность в кадрах - врачей, среднего и младшего медицинского персонала и дезинфекторов.

В ВолгГМУ создан резерв комитета здравоохранения Волгоградской области. Это 101 студент, готовый принять участие в организации предупредительных мероприятий с учетом востребованности региональной системы здравоохранения. Данный резерв объединяет студентов и ординаторов, готовых приступить к работе. Так, студенты 1-3 курсов могут принимать участие в медицинской деятельности в качестве санитаров, дезинфекторов и на иных востребованных вспомогательных должностях. Студенты 4-6 курсов, сдавшие квалификационный экзамен, позволяющий работать на должностях среднего медицинского персонала, а также студенты 1-3 курсов имеющие специальность среднего профессионального образования, могут быть трудоустроены на должности медицинской сестры/брата, процедурной медицинской сестры/брата. Клинические ординаторы могут работать в должности врача-стажера.

Порядок допуска физических лиц к медицинской деятельности регламентирован Приказом Минздрава России № 327н от 14.04.2020.



