Волгоградских студентов-медиков мобилизовали на борьбу с COVID-19

Здравоохранение 20.04.2020 12:06
0
20.04.2020 12:06
Из-за увеличения числа профильных медицинских учреждений в Волгоградской области, задействованных для больных коронавирусной инфекцией, в регионе мобилизованы студенты-медики ВолгГМУ. Как сообщили ИА «Высота 102» в медицинском университете, на должностях среднего медицинского персонала уже работают 412 студентов Волгоградского медицинского университета. Все они получили сертификат, подтверждающий сдачу экзамена на допуск к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего медперсонала.
В первичном звене здравоохранения сегодня на врачебных должностях поликлиник трудятся более 350 ординаторов ВолгГМУ.
Отмечается, что строительство и перепрофилирование лечебных учреждений региона вызвало потребность в кадрах - врачей, среднего и младшего медицинского персонала и дезинфекторов.
В ВолгГМУ создан резерв комитета здравоохранения Волгоградской области. Это 101 студент, готовый принять участие в организации предупредительных мероприятий с учетом востребованности региональной системы здравоохранения. Данный резерв объединяет студентов и ординаторов, готовых приступить к работе. Так, студенты 1-3 курсов могут принимать участие в медицинской деятельности в качестве санитаров, дезинфекторов и на иных востребованных вспомогательных должностях. Студенты 4-6 курсов, сдавшие квалификационный экзамен, позволяющий работать на должностях среднего медицинского персонала, а также студенты 1-3 курсов имеющие специальность среднего профессионального образования, могут быть трудоустроены на должности медицинской сестры/брата, процедурной медицинской сестры/брата. Клинические ординаторы могут работать в должности врача-стажера.
Порядок допуска физических лиц к медицинской деятельности регламентирован Приказом Минздрава России № 327н от 14.04.2020.
Реклама
В Волгоградской области в 12 больницах примут коронавирусных больных с сопутствующими заболеваниями20.04.2020 16:05
Здравоохранение 20.04.2020 16:05
В Волгоградской области 24% пациентов болеют коронавирусом бессимптомно20.04.2020 14:48
Здравоохранение 20.04.2020 14:48
В Волгоградской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 7 человек20.04.2020 12:53
Здравоохранение 20.04.2020 12:53
В Волгоградской области тесты на коронавирус делают 6 лабораторий20.04.2020 10:08
Здравоохранение 20.04.2020 10:08
В Волгоградской области сразу шесть больных коронавирусом выявили в Палласовском районе19.04.2020 15:52
Здравоохранение 19.04.2020 15:52
В ЮФО количество больных COVID-2019 перевалило за тысячу19.04.2020 15:10
Здравоохранение 19.04.2020 15:10
В Волгоградской области уже 93 зараженных коронавирусом19.04.2020 12:18
Здравоохранение 19.04.2020 12:18
В Волгоградской области выявлено 79 случаев COVID-1918.04.2020 11:53
Здравоохранение 18.04.2020 11:53
В Волгоградской области назвали самый «любимый» у СОVID-2019 возраст человека17.04.2020 21:27
Здравоохранение 17.04.2020 21:27
В Волгоградской области коронавирусом заболели уже 62 человека17.04.2020 12:25
Здравоохранение 17.04.2020 12:25
В Волгоградской области завершили проверку по жалобам на медиков заболевшего коронавирусом16.04.2020 15:00
Здравоохранение 16.04.2020 15:00
В Волгоградской области трое больных коронавирусом подключены к ИВЛ16.04.2020 13:17
Здравоохранение 16.04.2020 13:17
Психоневрологический интернат в Волгоградской области проверили на COVID-1915.04.2020 15:22
Здравоохранение 15.04.2020 15:22
В Волгограде пациентов госпиталей на первичный осмотр отправят в армейские палатки15.04.2020 15:05
Здравоохранение 15.04.2020 15:05
Губернатор: в Волгоградской области становится больше тяжелобольных коронавирусом15.04.2020 14:01
Здравоохранение 15.04.2020 14:01
Реклама