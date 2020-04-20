В Волгоградской области тесты на коронавирус делают 6 лабораторий





Вопрос о расширении лабораторной базы для обследования на COVID-19 в Волгоградской области пока не рассматривается, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию территориального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время исследования на коронасирус в регионе проводят 6 лабораторий. Это ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора», ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2», Клиника №1 ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России», а так же на базе частных лабораторий — ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» и ООО «КДЛ «Диалайн».

В Роспотребнадзоре отмечают, что все лаборатории имеют необходимые разрешительные документы, условия, оборудование и персонал для работы. По состоянию на 19 апреля всеми лабораториями проведено 14906 исследований на наличие нового коронавируса.

В регионе подтверждены 93 случая COVID-19.



