Пьяный водитель в Волгоградской области чуть не убил ребенка

Происшествия 20.04.2020 10:00
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20.04.2020 10:00
В Нехаевском районе Волгоградской области пьяный водитель подверг опасности жизнь ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером 36-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал на «Тойота Чайзер» по автодороге «Самойловка – Шумилинская». На 198 км. он не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в кювет. 11-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу.
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