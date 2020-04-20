Происшествия

Пьяный водитель в Волгоградской области чуть не убил ребенка

Происшествия 20.04.2020 10:00
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20.04.2020 10:00


В Нехаевском районе Волгоградской области пьяный водитель подверг опасности жизнь ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером 36-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал на  «Тойота Чайзер»  по автодороге «Самойловка – Шумилинская».  На 198 км. он не справился с управлением, в результате машина опрокинулась   в кювет. 11-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу.

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