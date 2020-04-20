Умирали и уезжали: в Волгоградской области подсчитали оставшееся население

Общество 20.04.2020 14:28
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20.04.2020 14:28
Волгоградская область стала одним из 58 регионов России, где численность населения идет на убыль. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградская область заняла лишь 56-ое место в демографическом рейтинге, составленном РИА-Новости. Так, естественная убыль населения региона за 2017-2019 годы составила 29,8 тысяч человек, или 1,7% от общего количества жителей. Всего население региона на 1 января 2020 года составляло 2 миллиона 491 тысяча человек. Миграционный отток населения за этот период достиг показателя в 14,3 тысячи человек. Таким образом, в Волгоградской области умерли и уехали около 45 тысяч человек за 2 года.
За последние три года численность населения выросла в 24 российских регионах. Самый большой прирост произошел в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе. В трех субъектах Федерации численность населения не изменилась.
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