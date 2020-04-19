В ЮФО количество больных COVID-2019 перевалило за тысячу

Здравоохранение 19.04.2020 15:10
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19.04.2020 15:10
1054 случая коронавируса выявлено в регионах Южного федерального округа по состоянию на 19 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, в восьми субъектах от инфекции скончались 14 человек. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Краснодарском крае, где погибло пять человек, по трое умерших – в Астраханской области и Калмыкии, два – в Адыгее и один – в Волгоградской области.
Самым «зараженным» регионом ЮФО продолжает оставаться Краснодарский край, в котором выявлено 383 факта заболевания. На втором месте – Ростовская область ( 232), на третьем – Астраханская область (123). Волгоградская область находится на четвертом месте (93).
Наименьшее количество случаев коронавируса в Южном федеральном округе выявлено в Севастополе (13) и Крыму (45).
Всего в России коронавирус подтвержден у 42,8 тысячи человек. За последние сутки прирост составил 6006 случаев. 361 человек скончался.
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