Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой и показал праздничный стол





Президент России Владимир Путин сегодня обратился к православным христианам с пасхальным поздравлением. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля, глава государства отметил, что в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, необходимых борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой.

Ещё раз хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним, тем, кто в ней сегодня нуждается, сказать спасибо всем вам. Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания.

А сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции Пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против неё. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни.

У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы», - сказал президент, который обратился к верующим из своей резиденции, где был накрыт праздничный стол. На президентском столе – творожная пасха, яйца, кулич и чай.

Фото kremlin.ru

