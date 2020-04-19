Общество

Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой и показал праздничный стол

Общество 19.04.2020 12:06
0
19.04.2020 12:06


Президент России Владимир Путин сегодня обратился к православным христианам с пасхальным поздравлением. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля, глава государства отметил, что в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, необходимых борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой.
Ещё раз хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним, тем, кто в ней сегодня нуждается, сказать спасибо всем вам. Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания.
А сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции Пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против неё. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни.
У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы», - сказал президент, который обратился к верующим из своей резиденции, где был накрыт праздничный стол. На президентском столе – творожная пасха, яйца, кулич и чай. 
Фото kremlin.ru

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
19.04.2020 13:31
Общество 19.04.2020 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 11:37
Общество 19.04.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 11:28
Общество 19.04.2020 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 09:57
Общество 19.04.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 22:26
Общество 18.04.2020 22:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 20:22
Общество 18.04.2020 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 18:39
Общество 18.04.2020 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 16:42
Общество 18.04.2020 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 15:34
Общество 18.04.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 13:51
Общество 18.04.2020 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 13:01
Общество 18.04.2020 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 12:57
Общество 18.04.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 11:16
Общество 18.04.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2020 22:08
Общество 17.04.2020 22:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2020 19:49
Общество 17.04.2020 19:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:31
В больницах Волгоградской области – почти 400 человек с подозрением на коронавирусСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области уже 93 зараженных коронавирусомСмотреть фотографии
12:06
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой и показал праздничный столСмотреть фотографии
11:37
Суд оштрафовал торговца саженцами из Крыма за тайный приезд в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:28
Митрополит Волгоградский и Камышинский пожелал верующим радости Пасхального утраСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области шесть девушек пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области хозяин сгорел вместе с домомСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде цены на лук бьют рекордыСмотреть фотографии
22:26
Волгоградские храмы закрыли от прихожан на ПасхуСмотреть фотографии
20:38
Дамам Волгоградской облдумы финансовый кризис нипочёмСмотреть фотографии
20:22
В Волгоградской области опубликовали перечень разрешенных услуг салонов красотыСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде УК не хватает денег себе на зарплату из-за «коронавирусных» долгов жителейСмотреть фотографии
18:57
Все,что нажито: депутаты Волгоградской облдумы тряхнули кошелькамиСмотреть фотографии
18:39
Волгоградская область получила федеральный транш на противочумные костюмы для врачейСмотреть фотографии
16:42
Правительство РФ признало магазины одежды и музеи пострадавшими отраслями экономикиСмотреть фотографии
16:08
Волгоградские налогоплательщики заполнят декларации позжеСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде военные дают отбой подготовке техники к параду 9 маяСмотреть фотографии
13:51
Среди новых больных жителей Волгоградской области – 8-летняя девочка и молодые мужчиныСмотреть фотографии
13:01
Федеральный центр официально признал смерть от коронавируса жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде наказали продавца за торговлю цветамиСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области выявлено 79 случаев COVID-19Смотреть фотографии
11:16
В Волгограде определили дополнительные улицы для ремонтаСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области водитель и фельдшер скорой попали в больницу после ДТПСмотреть фотографии
08:54
Застрявший на Фиджи депутат Волгоградской облдумы отчитался об ошеломительных доходахСмотреть фотографии
22:08
Губернатор Волгоградской области определил условия начала работы парикмахерскихСмотреть фотографии
21:27
В Волгоградской области назвали самый «любимый» у СОVID-2019 возраст человекаСмотреть фотографии
20:17
Главный миллиардер Волгоградской облдумы резко обеднелСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде все выходные будут дезинфицировать подземкуСмотреть фотографии
19:47
В СУ СКР не увидели криминала в сливе стоков Светлого Яра на почву с ущербом под 300 миллионовСмотреть фотографии
18:27
Премьер-министр РФ подписал постановление о максимальных выплатах безработнымСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 