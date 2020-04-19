В Волгограде цены на лук бьют рекорды





В Волгограде подорожание лука на этой неделе оказалось рекордным. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградстат зафиксировал повышение цены на лук на уровне 11,55%. По подсчетам организации, средняя стоимость этого продукта составляет сегодня 32 рубля 74 копейки. Но волгоградцы и рады бы найти в магазинах лук по такой цене. На самом деле его стоимость уже приближается к 50 рублям.

На прошлой неделе также среди подорожавших продуктов оказалась морковь - 21,38 рубля (подорожание на 7,11%), яйца – 56,67 рубля (4,27%), гречка – 63,65 рубля (рост почти 4%). Ранее чиновники администрации Волгоградской области заявляли, что держат цены на контроле, а подорожание на ряд продуктов питания является сезонным.



