Экономика

В Волгограде УК не хватает денег себе на зарплату из-за «коронавирусных» долгов жителей

Экономика 18.04.2020 19:25
0
18.04.2020 19:25


«Уважаемые собственники! Для бесперебойной работы обслуживающего персонала в условиях карантина, просим вас оплатить образовавшуюся задолженность за услуги ЖКХ», объявления с подобным содержанием начали появляться на входах в подъезды многоквартирных домов в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В частности, с просьбами к жителям погасить долги обратилось ООО «ЮгДом-групп», обслуживающее дома на улице Карла Маркса в микрорайоне Тулака.

В начале апреля правительство России в рамках поддерживающих мер в условиях распространения коронавируса приняло решении о введении моратория на начисление пени по долгам за ЖКХ и взносам за капремонт до конца 2020 года. Запрещено отключать неплательщикам газ, свет и воду. Видимо, управляющие компании уже начали сталкиваться с дефицитом платежей и терять выгоду, к которой привыкли, ведь многие горожане из-за введенного в Волгограде режима самоизоляции сейчас остались без каких-либо доходов и не в состоянии оплачивать дорогостоящие коммунальные услуги.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
18.04.2020 16:08
Экономика 18.04.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2020 19:01
Экономика 17.04.2020 19:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2020 14:21
Экономика 17.04.2020 14:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.04.2020 18:14
Экономика 16.04.2020 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2020 14:00
Экономика 16.04.2020 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2020 09:31
Экономика 16.04.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.04.2020 17:44
Экономика 15.04.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.04.2020 15:25
Экономика 15.04.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 17:06
Экономика 14.04.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 14:52
Экономика 14.04.2020 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 13:11
Экономика 14.04.2020 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 12:06
Экономика 14.04.2020 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 10:05
Экономика 14.04.2020 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 09:35
Экономика 14.04.2020 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 17:45
Экономика 13.04.2020 17:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:38
Дамам Волгоградской облдумы финансовый кризис нипочёмСмотреть фотографии
20:22
В Волгоградской области опубликовали перечень разрешенных услуг салонов красотыСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде УК не хватает денег себе на зарплату из-за «коронавирусных» долгов жителейСмотреть фотографии
18:57
Все,что нажито: депутаты Волгоградской облдумы тряхнули кошелькамиСмотреть фотографии
18:39
Волгоградская область получила федеральный транш на противочумные костюмы для врачейСмотреть фотографии
16:42
Правительство РФ признало магазины одежды и музеи пострадавшими отраслями экономикиСмотреть фотографии
16:08
Волгоградские налогоплательщики заполнят декларации позжеСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде военные дают отбой подготовке техники к параду 9 маяСмотреть фотографии
13:51
Среди новых больных жителей Волгоградской области – 8-летняя девочка и молодые мужчиныСмотреть фотографии
13:01
Федеральный центр официально признал смерть от коронавируса жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде наказали продавца за торговлю цветамиСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области выявлено 79 случаев COVID-19Смотреть фотографии
11:16
В Волгограде определили дополнительные улицы для ремонтаСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области водитель и фельдшер скорой попали в больницу после ДТПСмотреть фотографии
08:54
Застрявший на Фиджи депутат Волгоградской облдумы отчитался об ошеломительных доходахСмотреть фотографии
22:08
Губернатор Волгоградской области определил условия начала работы парикмахерскихСмотреть фотографии
21:27
В Волгоградской области назвали самый «любимый» у СОVID-2019 возраст человекаСмотреть фотографии
20:17
Главный миллиардер Волгоградской облдумы резко обеднелСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде все выходные будут дезинфицировать подземкуСмотреть фотографии
19:47
В СУ СКР не увидели криминала в сливе стоков Светлого Яра на почву с ущербом под 300 миллионовСмотреть фотографии
18:27
Премьер-министр РФ подписал постановление о максимальных выплатах безработнымСмотреть фотографии
17:37
Безработные волгоградцы ждут от региональных властей помощи, как в МосквеСмотреть фотографии
15:42
Жителям Волгоградской области приходится лечиться по интернету из-за COVID-19Смотреть фотографии
14:21
В Волгограде парикмахерские и салоны красоты смогут открыться уже 20 апреляСмотреть фотографии
14:12
Коронавирус вмешался в уголовное дело о поджоге дома волгоградского губернатораСмотреть фотографии
14:04
МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнесаСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградской области не хватает чиновников для облав на нарушителей самоизоляцииСмотреть фотографии
13:25
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавирусаСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области хозяйку магазина оштрафовали из-за коронавируса за продажу пачки бумагиСмотреть фотографии
12:41
Федеральные чиновники займутся судьбой несчастливого дома в Волгоградской области, где погиб человекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 