В Волгограде УК не хватает денег себе на зарплату из-за «коронавирусных» долгов жителей

В начале апреля правительство России в рамках поддерживающих мер в условиях распространения коронавируса приняло решении о введении моратория на начисление пени по долгам за ЖКХ и взносам за капремонт до конца 2020 года. Запрещено отключать неплательщикам газ, свет и воду. Видимо, управляющие компании уже начали сталкиваться с дефицитом платежей и терять выгоду, к которой привыкли, ведь многие горожане из-за введенного в Волгограде режима самоизоляции сейчас остались без каких-либо доходов и не в состоянии оплачивать дорогостоящие коммунальные услуги.
Экономика 18.04.2020 19:25
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18.04.2020 19:25
В начале апреля правительство России в рамках поддерживающих мер в условиях распространения коронавируса приняло решении о введении моратория на начисление пени по долгам за ЖКХ и взносам за капремонт до конца 2020 года. Запрещено отключать неплательщикам газ, свет и воду. Видимо, управляющие компании уже начали сталкиваться с дефицитом платежей и терять выгоду, к которой привыкли, ведь многие горожане из-за введенного в Волгограде режима самоизоляции сейчас остались без каких-либо доходов и не в состоянии оплачивать дорогостоящие коммунальные услуги.
«Уважаемые собственники! Для бесперебойной работы обслуживающего персонала в условиях карантина, просим вас оплатить образовавшуюся задолженность за услуги ЖКХ», объявления с подобным содержанием начали появляться на входах в подъезды многоквартирных домов в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В частности, с просьбами к жителям погасить долги обратилось ООО «ЮгДом-групп», обслуживающее дома на улице Карла Маркса в микрорайоне Тулака.
В начале апреля правительство России в рамках поддерживающих мер в условиях распространения коронавируса приняло решении о введении моратория на начисление пени по долгам за ЖКХ и взносам за капремонт до конца 2020 года. Запрещено отключать неплательщикам газ, свет и воду. Видимо, управляющие компании уже начали сталкиваться с дефицитом платежей и терять выгоду, к которой привыкли, ведь многие горожане из-за введенного в Волгограде режима самоизоляции сейчас остались без каких-либо доходов и не в состоянии оплачивать дорогостоящие коммунальные услуги.
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