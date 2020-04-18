Федеральный центр официально признал смерть от коронавируса жительницы Волгоградской области

Общество 18.04.2020 13:01
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18.04.2020 13:01
Данные о первом и единственном смертельном случае от коронавируса в Волгоградской области официально подтверждены федеральным центром. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Напомним, о том, что жительница Жирновского района скончалась от COVID-19, региональные власти сообщили еще 14 апреля. Однако в федеральных сводках официально сообщалось о нулевой смертности в регионе. Почему с таким запозданием появилась информация о смертельном случае, региональные власти пояснить не могли и предложили объяснить эту ситуацию Роспотребнадзору.
Между тем, лица, контактировавшие с жительницей Жирновского района, проверяются на возможное наличие инфекции. Тесты взяли в том числе у 80 пациентов психоневрологического интерната, в котором работал сын впоследствии скончавшейся женщины. При этом региональные власти признали, что существуют трудности в определении полного круга общения женщины, поэтому на помощь привлекли сотрудников правоохранительных органов.
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