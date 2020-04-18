В Волгограде наказали продавца за торговлю цветами

Общество 18.04.2020 12:57
0
18.04.2020 12:57
Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности за то, что торговала цветами во время действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», решением Центрального суда Волгограда деятельность цветочного киоска приостановлена на 20 суток.
Также районный суд оштрафовал двух сотрудников массажного салона, не прекратившего свою работу после 1 апреля. Им придется заплатить каждому по 15 тысяч рублей.
Реклама
Правительство РФ признало магазины одежды и музеи пострадавшими отраслями экономики18.04.2020 16:42
Общество 18.04.2020 16:42
Волгоградская область получила федеральный транш на противочумные костюмы для врачей18.04.2020 16:33
Общество 18.04.2020 16:33
В Волгограде военные дают отбой подготовке техники к параду 9 мая18.04.2020 15:34
Общество 18.04.2020 15:34
Среди новых больных жителей Волгоградской области – 8-летняя девочка и молодые мужчины18.04.2020 13:51
Общество 18.04.2020 13:51
Федеральный центр официально признал смерть от коронавируса жительницы Волгоградской области18.04.2020 13:01
Общество 18.04.2020 13:01
В Волгограде определили дополнительные улицы для ремонта18.04.2020 11:16
Общество 18.04.2020 11:16
Губернатор Волгоградской области определил условия начала работы парикмахерских17.04.2020 22:08
Общество 17.04.2020 22:08
В Волгограде все выходные будут дезинфицировать подземку17.04.2020 19:49
Общество 17.04.2020 19:49
Безработные волгоградцы ждут от региональных властей помощи, как в Москве17.04.2020 17:37
Общество 17.04.2020 17:37
Жителям Волгоградской области приходится лечиться по интернету из-за COVID-1917.04.2020 15:42
Общество 17.04.2020 15:42
В Волгоградской области не хватает чиновников для облав на нарушителей самоизоляции17.04.2020 13:42
Общество 17.04.2020 13:42
Заморозки на Пасху ожидаются в Волгоградской области17.04.2020 13:32
Общество 17.04.2020 13:32
В Волгоградской области хозяйку магазина оштрафовали из-за коронавируса за продажу пачки бумаги17.04.2020 13:17
Общество 17.04.2020 13:17
В Волгограде возле школ на дорогах нарисуют суперпрочную разметку17.04.2020 12:13
Общество 17.04.2020 12:13
В безлюдном ЦПКиО Волгограда высаживают 75 цветущих сакур17.04.2020 10:54
Общество 17.04.2020 10:54
Реклама