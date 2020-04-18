В Волгограде наказали продавца за торговлю цветами





Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности за то, что торговала цветами во время действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», решением Центрального суда Волгограда деятельность цветочного киоска приостановлена на 20 суток.

Также районный суд оштрафовал двух сотрудников массажного салона, не прекратившего свою работу после 1 апреля. Им придется заплатить каждому по 15 тысяч рублей.



