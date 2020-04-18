Здравоохранение

В Волгоградской области выявлено 79 случаев COVID-19

Здравоохранение 18.04.2020 11:53
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18.04.2020 11:53


За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня сайт правительства РФ стопкоронавирус.рф. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, в регионе зарегистрировано уже 79 зараженных COVID-19, из них 23 человека уже выздоровели и один скончался.

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