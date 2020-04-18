В Волгограде определили дополнительные улицы для ремонта

Общество 18.04.2020 11:16
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18.04.2020 11:16
В Волгограде объявлены первые электронные аукционы на работы по реконструкции объектов из дополнительного перечня – это стало возможным в связи с перераспределением средств в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря переносу части финансирования работ по расширению дороги по ул. Ангарской на 2021 год в рамках двухлетнего контракта, у муниципалитета появилась возможность направить в текущем году средства на обновление сразу 10 дорог в разных районах, в том числе на реконструкцию подъездов к крупным медицинским учреждениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в дополнение к обновляемым в текущем году 30 объектам муниципалитет восстановит дорогу по ул. Закавказской в Кировском, а также ряд внутрирайонных улиц в Красноармейском районе. Это дороги по улице 2-ая Караванная от ул. Николаевской до ул. Вилянской, подъездная дорога в поселок Татьянка-1. Покрытие на этих улицах последний раз ремонтировалось больше 10 лет назад, в связи с чем пришло в ненормативное состояние и вызывало справедливые нарекания местных жителей. Также в текущем году будет восстановлен подъезд к больнице № 16 по улице Пятиморской с обустройством парковочных карманов - на необходимость обновления проезжей части неоднократно обращали внимание как работники больницы, так и пациенты медучреждения.
В Советском районе будут реконструированы дорога по ул. маршала Воронова, ведущая к ЖК «Янтарный город», улица маршала Василевского, а также два районных проезда, ведущих к медицинским учреждениям - перинатальному центру № 2 и областному кардиологическому центру. В дополнительный перечень объектов также вошли улицы в Краснооктябрьском районе – Тарифная, от ул. Еременко до ул. Курильской и ул. Хользунова от ул. Еременко до местного проезда по пр. Ленина. В прошлом году на сэкономленные средства были дополнительно реконструированы еще шесть объектов общей площадью около 75 тысяч квадратных метров. Всего в областном центре с 2014 года реконструировано и построено свыше 250 километров автодорог.
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