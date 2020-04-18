



Во Фроловском районе Волгоградской области в ДТП со скорой помощью травмы получили три человека. Как сообщили ИА 2Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 16.15 час. 35-летний водитель управлял служебным автомобилем «УАЗ» скорой медицинской помощи и двигался по ул. Спартаковской с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На пересечении с ул. Комсомольская «УАЗ» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2121». За рулем отечественной легковушки находился 48-летний водитель, который двигался по ул. Комсомольская на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомобиль «УАЗ» отбросило вправо на припаркованный автомобиль «ВАЗ-2107». В результате ДТП в больницу с травмами госпитализированы водитель «УАЗа», пассажирка «УАЗа» - 28-летняя фельдшер и 41-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2121».

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.