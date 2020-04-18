Происшествия 18.04.2020 10:41
0
18.04.2020 10:41
Во Фроловском районе Волгоградской области в ДТП со скорой помощью травмы получили три человека. Как сообщили ИА 2Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 16.15 час. 35-летний водитель управлял служебным автомобилем «УАЗ» скорой медицинской помощи и двигался по ул. Спартаковской с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На пересечении с ул. Комсомольская «УАЗ» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2121». За рулем отечественной легковушки находился 48-летний водитель, который двигался по ул. Комсомольская на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомобиль «УАЗ» отбросило вправо на припаркованный автомобиль «ВАЗ-2107». В результате ДТП в больницу с травмами госпитализированы водитель «УАЗа», пассажирка «УАЗа» - 28-летняя фельдшер и 41-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2121».
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
Реклама
В Волгограде алкоголик смог получить водительские права по фальшивым документам17.04.2020 14:51
Происшествия 17.04.2020 14:51
В труднодоступной балке на Ангарском в Волгограде тушат пожар17.04.2020 12:33
Происшествия 17.04.2020 12:33
В фатальном ДТП под Волгоградом три машины не оставили шансов пешеходу17.04.2020 10:20
Происшествия 17.04.2020 10:20
В Волгограде задержали мстительного поджигателя16.04.2020 11:39
Происшествия 16.04.2020 11:39
В Волжском девушка без прав опрокинула "Лексус" с тремя пассажирами16.04.2020 10:20
Происшествия 16.04.2020 10:20
В Волжском грабители средь бела дня отобрали у женщины сумку15.04.2020 12:34
Происшествия 15.04.2020 12:34
Под Волгоградом рецидивист облил бензином и чуть не сжег свою дочь15.04.2020 10:42
Происшествия 15.04.2020 10:42
Житель Волгоградской области увел из табуна лошадь с жеребятами14.04.2020 16:39
Происшествия 14.04.2020 16:39
В Волгоградской области предпенсионер погиб в пожаре13.04.2020 10:34
Происшествия 13.04.2020 10:34
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к озеру12.04.2020 15:56
Происшествия 12.04.2020 15:56
Под Волгоградом два человека погибли в лобовом ДТП с фурой11.04.2020 09:19
Происшествия 11.04.2020 09:19
В Волгограде два грузовика чуть не снесли рынок10.04.2020 14:34
Происшествия 10.04.2020 14:34
Нарушали режим с гигиеной: в Волгограде работала баня с проститутками10.04.2020 11:05
Происшествия 10.04.2020 11:05
В Волгоградской области сожгли машину из мести владельцу10.04.2020 08:45
Происшествия 10.04.2020 08:45
В Урюпинске из пылающего дома спасли троих человек09.04.2020 16:57
Происшествия 09.04.2020 16:57
Реклама