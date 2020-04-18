Происшествия

В Волгоградской области водитель и фельдшер скорой попали в больницу после ДТП

Происшествия 18.04.2020 10:41
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18.04.2020 10:41


Во Фроловском районе Волгоградской области в ДТП со скорой помощью травмы получили три человека. Как сообщили ИА 2Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 16.15 час. 35-летний водитель управлял  служебным автомобилем «УАЗ» скорой медицинской помощи  и двигался  по ул. Спартаковской  с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На пересечении с ул. Комсомольская «УАЗ» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2121». За рулем отечественной легковушки  находился 48-летний водитель, который двигался по ул. Комсомольская на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомобиль «УАЗ» отбросило вправо на припаркованный автомобиль «ВАЗ-2107».  В результате ДТП в больницу с травмами госпитализированы водитель «УАЗа», пассажирка «УАЗа» - 28-летняя фельдшер и 41-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2121».
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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