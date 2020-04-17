В Волгограде все выходные будут дезинфицировать подземку





В ближайшие выходные, 18 и 19 апреля, транспортным предприятием «Метроэлектротранс» будет организована комплексная дезинфекция объектов линии скоростного трамвая, включая все подземные станции. В целях обеспечения безопасности граждан работа скоростного трамвая будет приостановлена, а на альтернативные волгоградской «подземке» троллейбусные спецмаршруты МУП «МЭТ» выпустит дополнительные единицы транспорта, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Обработка всех шести подземных станций и иных инфраструктурных объектов линии скоростного трамвая пройдет в закрытом режиме. Используемые препараты характеризуются пролонгированным действием.

В субботу и воскресенье, в связи с приостановкой работы скоростного трамвая, дополнительные единицы подвижного состава выйдут на спецмаршрут троллейбуса № 8 «Спартановка - Тулака», в утренние и вечерние часы на направлении будут работать 17 троллейбусов с интервалом движения порядка 7 минут. Сетевой интервал специальных троллейбусных маршрутов №8 «Спартановка - Тулака» и №9 «Спартановка – Детский центр» составит порядка 3 минут.

Напомним, что с понедельника по пятницу весь спецтранспорт работает по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21-00, в субботу и воскресенье – в утренние и вечерние часы с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00.

Профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на транспортных предприятиях города проводятся с середины марта. Повышенное внимание уделяется состоянию здоровья и защите от вирусных инфекций сотрудников предприятий, непосредственно контактирующих с большим количеством людей: водителей, кондукторов и кондукторов-контролеров, инспекторов по транспортной безопасности и др. Так, при выявлении в ходе регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров у водителей признаков респираторного заболевания (повышенная температура, кашель, насморк) такой сотрудник не допускается к работе и направляется в учреждение здравоохранения. Всем работникам предписано пользоваться индивидуальными средствами защиты, а также антисептическими средствами.

В течение дня весь подвижной состав несколько раз проходит дезинфекцию. По окончании каждого рейса на конечных остановках сотрудники предприятия специальным раствором обрабатывают поручни, терминалы, пассажирские сиденья, входные двери и стекла. Затем обработанные поверхности насухо протираются.

В настоящее время в Волгограде для удобства сотрудников организаций и предприятий жизнеобеспечения города, предприятий с непрерывным производственным циклом, включая работников учреждений здравоохранения, функционируют 32 специальных маршрута, на которых работают порядка 500 транспортных единиц.



