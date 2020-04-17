Железным леди Волгоградской облдумы финансовый кризис нипочём





Все семеро милых дам Волгоградской областной думы крепко стоят на ногах. Многие из них владеют предметами роскоши – дорогими авто, особняками и даже детскими лагерями, а кому-то повезло удачно выйти замуж. Подробности – в декларациях о доходах за 2019 год женщин-депутатов Волгоградской областной думы.





На вершине олимпа, как и в предыдущие годы – Ирина Соловьева, семья которой имеет отношение к похоронной монополии Волгограда - ритуальному агентству «Память». В прошлом году доход Ирины Соловьевой составил 16,3 млн рублей. За год Ирина Анатольевна потеряла в заработке свыше 6 млн рублей. Она по-прежнему является хозяйкой 12 земельных участков общей площадью 177 соток и четырех домов. Самый скромный из них размером 72 кв.м, самый респектабельный – свыше 1000 квадратов.

В перечне иных объектов недвижимости слуги народа – 28 пунктов. Здесь и нежилые помещения, и оздоровительный лагерь с прудом, и другие сооружения. У Ирины Соловьевой четыре собственных автомобиля - два «Mercedes», «Porsche» и «Toyota».





3,1 млн рублей составил годовой доход главного думского доктора Натальи Семеновой. За год прибавка в заработке депутата составила около 400 тысяч рублей. Из декларации при этом исчезли земельный участок, дом и гараж, которыми парламентарий владела в 2018 году. Председатель парламентского комитета здравоохранения передвигается на «Audi A5». Ее супруг заработал в прошлом году 2 млн рублей. Он ездит на «Mitsubishi Pajero».





Татьяна Бухтина заработала почти 2,8 млн рублей, что примерно на полмиллиона рублей больше, чем годом ранее. У нее в собственности четыре земельных участка самой различной величины – от 22 до 1386 квадратов. Совокупная площадь угодий народной избранницы – 3,9 тысячи квадратных метров. Бухтиной также принадлежит весьма скромный по метражу домик – 70 кв.м, половина квартиры аналогичной площади и крохотный гараж без автомобиля. В декларации депутата напротив графы «Транспорт» стоит прочерк.





Чуть менее 1,5 млн рублей доходов задекларировала первый секретарь Сталинградского обкома КПРФ Тамара Головачева. Она – счастливый обладатель двух квартир общей площадью около 100 кв.м. Иных материальных благ в виде земель, домов или автопарка во владении у главной коммунистки региона не обнаружено.





1,1 млн рублей составил доход депутата-новичка в областной думе Надежды Кулешовой. Телеведущая, замдиректора «Волгоград-ТРВ» имеет доли в двух квартирах. А вот ее муж, заработавший 1,6 млн рублей, в прошлом году приобрел автомобиль премиум-класса «INFINITI FX37» в довесок к уже имевшемуся «Audi A4». Супруг депутата при этом выплачивает жилищную ипотеку.





Впервые избравшаяся в облдуму на последних сентябрьских выборах координатор благотворительного фонда Екатерина Мицукова заработала в прошлом году скромные 741 тысячу 122 рубля. При этом она – владелица дома площадью 160 квадратных метров, квартиры на 100 квадратов и 10 соток земли. Екатерине принадлежат роскошный «Audi Q5» и бортовая «Газель». Супруг Мицуковой – весьма состоятельный человек. Его годовой доход – свыше 18,4 млн рублей. У него есть собственный дом площадью 330 кв.м, земельный участок и небольшая квартира. Он также владеет «Audi Q5» - тем же самым, что и жена, или другим – в декларации не указано.





Для бывшего вице-губернатора Валентины Гречины с мена профессиональной деятельности пошла не на пользу личному кошельку. Ее доход в прошлом году уменьшился примерно на 600 тысяч рублей до 3,6 млн рублей. Из недвижимости в собственности депутата только одна квартира площадью 94 кв.м



