Главный миллиардер Волгоградской облдумы резко обеднел





Самый богатый депутат Волгоградской областной думы действующего созыва Олег Савченко указал в обязательной декларации доход за 2019 год в 1 миллиард 646 053 991, 05 рубля, сообщает ИА «Высота 102». Во время выборов в региональный парламент крупный промышленник показывал доход за 2018 год в значительно большей сумме - порядка 19 миллиардов рублей, что больше годового бюджета Волгограда.

Из имущества у Олега Савченко имеется, например, большой жилой дом в Италии и три автомобиля.





Став депутатом, Олег Савченко на освобожденной основе возглавил парламентскую комиссию по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области. Для замещения государственной должности депутату пришлось бы официально уйти из бизнеса.



