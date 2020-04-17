Главный миллиардер Волгоградской облдумы резко обеднел

Борьба с коррупцией 17.04.2020 17:49
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17.04.2020 17:49
Самый богатый депутат Волгоградской областной думы действующего созыва Олег Савченко указал в обязательной декларации доход за 2019 год в 1 миллиард 646 053 991, 05 рубля, сообщает ИА «Высота 102». Во время выборов в региональный парламент крупный промышленник показывал доход за 2018 год в значительно большей сумме - порядка 19 миллиардов рублей, что больше годового бюджета Волгограда.
Из имущества у Олега Савченко имеется, например, большой жилой дом в Италии и три автомобиля.
Став депутатом, Олег Савченко на освобожденной основе возглавил парламентскую комиссию по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области. Для замещения государственной должности депутату пришлось бы официально уйти из бизнеса.
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