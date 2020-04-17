Общество

В Волгоградской области не хватает чиновников для облав на нарушителей самоизоляции

Общество 17.04.2020 13:42
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17.04.2020 13:42


Расширен перечень чиновников, получивших право на составление административных протоколов за нарушение режима самоизоляции и порядка работы организаций. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление администрации региона. В частности, список должностных лиц пополнили чиновники, работающие в комитете по делам национальностей и казачества, облкомприроды, комитета транспорта и дорожного хозяйства, ветеринарии. например, теперь будет работать на улице сотрудник отдела по защите государственной тайны комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 
Напомним, в состав межведомственных групп входят как сотрудники органов исполнительной власти, так и муниципалитетов, а также правоохранительных органов. По результатам рейдов таких групп составляются административные протоколы на нарушителей режима самоизоляции, на работающие организации, деятельность которых приостановлена до 30 апреля. Провинившихся затем штрафуют суды. 

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