Здравоохранение

В Волгоградской области коронавирусом заболели уже 62 человека

Здравоохранение 17.04.2020 12:25
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17.04.2020 12:25


Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в Волгоградской области за последние сутки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкорронавирус.рф. Всего на сегодняшний день в регионе диагноз подтвердили у 62 человек.
По данным на 16 апреля, трое человек находились в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Один человек скончался. Это 47-летняя женщина из Жирновского района.


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