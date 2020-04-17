В Волгоградской области коронавирусом заболели уже 62 человека





Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в Волгоградской области за последние сутки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкорронавирус.рф. Всего на сегодняшний день в регионе диагноз подтвердили у 62 человек.

По данным на 16 апреля, трое человек находились в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Один человек скончался. Это 47-летняя женщина из Жирновского района.







