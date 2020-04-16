Общество 16.04.2020 19:30
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16.04.2020 19:30
Самыми дисциплинированными по итогам сегодняшних рейдов оказались жители Николаевского и Иловлинского районов. Здесь не было составлено ни одного протокола, сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе. Волжане снова всех обогнали по количеству составленных протоколов – 15. В Волгограде зафиксировали 7 нарушений режима самоизоляции. В Михайловке – 5. В Кумылженском, Нехаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Палласовском районах – от одного до трех нарушений. Всего сегодня был составлен 41 протокол.
Напомним, за нарушение режима самоизоляции стали штрафовать и рыбаков. Житель Среднеахтубинского района заплатит тысячу рублей за желание порыбачить во время действия ограничительных мер.
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