



Самыми дисциплинированными по итогам сегодняшних рейдов оказались жители Николаевского и Иловлинского районов. Здесь не было составлено ни одного протокола, сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе. Волжане снова всех обогнали по количеству составленных протоколов – 15. В Волгограде зафиксировали 7 нарушений режима самоизоляции. В Михайловке – 5. В Кумылженском, Нехаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Палласовском районах – от одного до трех нарушений. Всего сегодня был составлен 41 протокол.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции стали штрафовать и рыбаков. Житель Среднеахтубинского района заплатит тысячу рублей за желание порыбачить во время действия ограничительных мер.



