Власти Волгоградской области готовы подумать об открытии парикмахерских





Обращения к губернатору Волгоградской области с просьбой рассмотреть вопрос о разрешении функционирования в регионе некоторых предприятий малого бизнеса сегодня направили Уполномоченный по правам предпринимателей и председатель Общественной палаты региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, Андрея Бочарова просят войти в положение владельцев и работников парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, мастерских по ремонту обуви и пошиву одежды. В связи с многочисленными обращениями предпринимателей, предлагается разрешить работу при соблюдении определенных условий. Это, в том числе, оказание услуг по предварительной записи, обеззараживание помещений, обеспечение необходимого пространства не менее 10 кв. м на одного потребителя. По данным информагентства, обращения уже поступили в администрацию области, и не исключено, что будут рассмотрены в ближайшее время региональным оперштабом. В случае положительного решения, соответствующие изменения будут внесены в Постановление губернатора Волгоградской области от 15 марта о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



