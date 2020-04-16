Власти Волгоградской области готовы подумать об открытии парикмахерских

Общество 16.04.2020 18:40
0
16.04.2020 18:40
Обращения к губернатору Волгоградской области с просьбой рассмотреть вопрос о разрешении функционирования в регионе некоторых предприятий малого бизнеса сегодня направили Уполномоченный по правам предпринимателей и председатель Общественной палаты региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, Андрея Бочарова просят войти в положение владельцев и работников парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, мастерских по ремонту обуви и пошиву одежды. В связи с многочисленными обращениями предпринимателей, предлагается разрешить работу при соблюдении определенных условий. Это, в том числе, оказание услуг по предварительной записи, обеззараживание помещений, обеспечение необходимого пространства не менее 10 кв. м на одного потребителя. По данным информагентства, обращения уже поступили в администрацию области, и не исключено, что будут рассмотрены в ближайшее время региональным оперштабом. В случае положительного решения, соответствующие изменения будут внесены в Постановление губернатора Волгоградской области от 15 марта о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Реклама
В двух районах Волгоградской области не нашли ни одного нарушителя режима самоизоляции16.04.2020 19:30
Общество 16.04.2020 19:30
Депутату-узнику острова Фиджи прекратили начислять зарплату в Волгоградской облдуме16.04.2020 17:46
Общество 16.04.2020 17:46
В Волгоградской области священников накажут за прихожан в церквях16.04.2020 17:04
Общество 16.04.2020 17:04
В Волгоградской области оштрафовали рыбака за нарушение режима самоизоляции16.04.2020 13:33
Общество 16.04.2020 13:33
"Без надежды и работы": волгоградцы становятся в виртуальные очереди в центры занятости за МРОТ16.04.2020 13:24
Общество 16.04.2020 13:24
Дворы в Волгограде очищают от автохлама16.04.2020 11:22
Общество 16.04.2020 11:22
Пробки на плотине Волжской ГЭС измеряют километрами16.04.2020 11:11
Общество 16.04.2020 11:11
Волгоградские власти открыли данные о количестве умерших от внебольничных пневмоний16.04.2020 09:47
Общество 16.04.2020 09:47
В Волгоградской области отменили майские шашлыки в лесу16.04.2020 07:46
Общество 16.04.2020 07:46
Власти Волжского пообещали вернуть тепло в дома15.04.2020 21:42
Общество 15.04.2020 21:42
Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном парке15.04.2020 18:14
Общество 15.04.2020 18:14
Ветер усиливается: в Волгоградской области прогнозируют непогоду15.04.2020 17:23
Общество 15.04.2020 17:23
В Волгоградской области под лечение пациентов с коронавирусом готовят районные больницы15.04.2020 16:31
Общество 15.04.2020 16:31
География распространения коронавируса в Волгоградской области: районы и количество заболевших15.04.2020 15:52
Общество 15.04.2020 15:52
Село под Волгоградом «высыхает» из-за массовых коммунальных аварий15.04.2020 15:48
Общество 15.04.2020 15:48
Реклама