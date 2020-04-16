Общество

В Волгоградской области священников накажут за прихожан в церквях

Общество 16.04.2020 17:04
0
16.04.2020 17:04


Предписание о запрете на проведение массовых культовых мероприятий и посещение церквей подписала сегодня глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Документ за подписью Ольги Зубаревой разослали по всем православным епархиям и религиозным организациям региона, сообщает ИА «Высота 102».
Руководитель ведомства приказала ввести с 16 по 30 апреля дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Так, запрещается доступ граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей и прислуживающих там людей. Кроме того, в храмах должен соблюдаться строгий дезинфекционный и противоэпидемиологический режим. О принятых мерах религиозные организации должны известить управление Роспотребнадзора в официальных письмах.
Предписание главного санитарного врача Волгоградской области подлежит обязательному выполнению. За игнорирование установленных требований, как отмечено в документе, предусмотрена административная ответственность.
Ранее, 11 апреля, глава управления Роспотребнадзора издала постановление о рекомендациях губернатору приостановить посещение церквей прихожанами и проведение культовых обрядов.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
16.04.2020 19:30
Общество 16.04.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2020 18:40
Общество 16.04.2020 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2020 17:46
Общество 16.04.2020 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2020 13:33
Общество 16.04.2020 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2020 13:24
Общество 16.04.2020 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2020 11:22
Общество 16.04.2020 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2020 11:11
Общество 16.04.2020 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2020 09:47
Общество 16.04.2020 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2020 07:46
Общество 16.04.2020 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 21:42
Общество 15.04.2020 21:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 18:14
Общество 15.04.2020 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 17:23
Общество 15.04.2020 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 16:31
Общество 15.04.2020 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 15:52
Общество 15.04.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2020 15:48
Общество 15.04.2020 15:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:44
В СУ СКР не увидели криминала в сливе стоков Светлого Яра на почву с ущербом под 300 миллионовСмотреть фотографии
19:30
В двух районах Волгоградской области не нашли ни одного нарушителя режима самоизоляцииСмотреть фотографии
18:40
Власти Волгоградской области готовы подумать об открытии парикмахерскихСмотреть фотографии
18:14
В партнерстве с банком «Открытие» и Российским экспортным центром eBay запускает специальную программу поддержки предпринимателейСмотреть фотографии
17:46
Депутату-узнику острова Фиджи прекратили начислять зарплату в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области священников накажут за прихожан в церквяхСмотреть фотографии
16:43
Нерест рыбы в Волго-Ахтубинской пойме под вопросом из-за раннего паводкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
В Волгоградской области коронавирус атакует старшее поколениеСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области завершили проверку по жалобам на медиков заболевшего коронавирусомСмотреть фотографии
14:41
Житель Волгоградской области выкачал 24 тонны нефтиСмотреть фотографии
13:24
"Без надежды и работы": волгоградцы становятся в виртуальные очереди в центры занятости за МРОТСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области трое больных коронавирусом подключены к ИВЛСмотреть фотографии
12:49
Скорая смена прокурора ждет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области за сутки выявили 11 больных COVID-19Смотреть фотографии
11:11
Пробки на плотине Волжской ГЭС измеряют километрамиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«По задумке губернатора»: в Волгограде продемонстрировали готовность к приему потока больных с COVID-19Смотреть фотографии
09:47
Волгоградские власти открыли данные о количестве умерших от внебольничных пневмонийСмотреть фотографии
07:46
В Волгоградской области отменили майские шашлыки в лесуСмотреть фотографии
22:13
Ликвидация 18 свалок в Волгоградской области запахла большим криминальным скандаломСмотреть фотографии
18:14
Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном паркеСмотреть фотографии
17:35
12 130 рублей – на сотрудника: Путин заявил о новых мерах поддержки бизнесуСмотреть фотографии
17:23
Ветер усиливается: в Волгоградской области прогнозируют непогодуСмотреть фотографии
16:37
Замминистра культуры прилетел в Волгоград в разгар пандемии ради феерии на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде вскрыли аферу с капремонтом многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области под лечение пациентов с коронавирусом готовят районные больницыСмотреть фотографии
15:52
География распространения коронавируса в Волгоградской области: районы и количество заболевшихСмотреть фотографии
15:25
ПСБ в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство нового корпуса инфекционной больницы в ВолжскомСмотреть фотографии
15:22
Психоневрологический интернат в Волгоградской области проверили на COVID-19Смотреть фотографии
15:05
В Волгограде пациентов госпиталей на первичный осмотр отправят в армейские палаткиСмотреть фотографии
14:43
Волгоградским медработникам возместят транспортные расходыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 