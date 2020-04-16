В Волгоградской области священников накажут за прихожан в церквях





Предписание о запрете на проведение массовых культовых мероприятий и посещение церквей подписала сегодня глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Документ за подписью Ольги Зубаревой разослали по всем православным епархиям и религиозным организациям региона, сообщает ИА «Высота 102».

Руководитель ведомства приказала ввести с 16 по 30 апреля дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Так, запрещается доступ граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей и прислуживающих там людей. Кроме того, в храмах должен соблюдаться строгий дезинфекционный и противоэпидемиологический режим. О принятых мерах религиозные организации должны известить управление Роспотребнадзора в официальных письмах.

Предписание главного санитарного врача Волгоградской области подлежит обязательному выполнению. За игнорирование установленных требований, как отмечено в документе, предусмотрена административная ответственность.

Ранее, 11 апреля, глава управления Роспотребнадзора издала постановление о рекомендациях губернатору приостановить посещение церквей прихожанами и проведение культовых обрядов.



