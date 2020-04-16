Нерест рыбы в Волго-Ахтубинской пойме под вопросом из-за раннего паводка

Экология 16.04.2020 16:43
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16.04.2020 16:43
Условий для нереста рыбы в водоемах Волго-Ахтубинской поймы в этом году не предвидится, сообщает ИА «Высота 102». Установленный всего лишь на 5 дней - с 13 по 17 апреля режим максимальных сбросов на Волжской ГЭС направлен, прежде всего, на обводнение поймы и обеспечение потребностей населения, а также нужд сельского хозяйства. По информации комитета природных ресурсов Волгоградской области, сроки паводка связаны с ранним половодьем и максимальной наполненностью водохранилищ Волжско-Камского каскада. «Более продолжительный пик паводка, но с меньшими расходами, позволил бы обеспечить так называемую «рыбную полку», но оставил бы пойму без воды», - рассказали в облкомприроды.
В Росводресурсах пояснили, что откладывать спецпопуск до необходимых для нереста рыбы температур невозможно. Так же, как невозможно сейчас снизить сбросные расходы - нужно заполнить каналы и ерики Волго-Ахтубинской поймы водой и обеспечить «сельскохозяйственную полку». «Может появиться искусственный вододефицит для орошения 13 тысяч га земель.Возникнет риск для скотоводства и птицеводства», - отметили в Росводресурсах.
Вместе с тем, специалисты регионального комитета природных ресурсов и экологи сегодня оценили ситуацию с воздуха и нашли водохозяственную обстановку на территории Волго-Ахтубинской поймы удовлетворительной.
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