Экономика

В Волгоградской области более 60% банковских гарантий в Сбербанке оформляется онлайн

Экономика 16.04.2020 14:00 Новости компаний
0
16.04.2020 14:00 Новости компаний


Волгоградское отделение Сбербанка в первом квартале 2020 года предоставило представителям малого бизнеса в регионе более 50 банковских гарантий на общую сумму свыше 20 млн рублей, из них более 60% было оформлено в режиме онлайн. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с начала 2020 года прирост гарантий, заявки на которые клиенты оформили в дистанционном формате составил 112,5% по сравнению с 2019 годом. 
Оформление банковской гарантии дает дополнительное финансовое обеспечение исполнения компанией обязательств по коммерческим сделкам и доступно для представителей малого бизнеса: индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, выручка которых составляет менее 400 млн рублей в год.  
Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Использование онлайн возможностей для бизнеса в современных условиях – не просто инструмент, делающий ведение бизнеса более комфортным и успешным, а одно из необходимых условий его сохранения и развития. У наших клиентов сегодня есть все возможности, чтобы несмотря на сложившуюся ситуацию продолжать эффективно работать без посещения офиса банка, в удобное время, в режиме онлайн». 
 Подробнее о банковских гарантиях можно узнать на официальном сайте банка.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
16.04.2020 09:31
Экономика 16.04.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.04.2020 17:44
Экономика 15.04.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.04.2020 15:25
Экономика 15.04.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 17:06
Экономика 14.04.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 14:52
Экономика 14.04.2020 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 13:11
Экономика 14.04.2020 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 12:06
Экономика 14.04.2020 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 10:05
Экономика 14.04.2020 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 09:35
Экономика 14.04.2020 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 17:45
Экономика 13.04.2020 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 15:12
Экономика 13.04.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 13:00
Экономика 13.04.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 12:24
Экономика 13.04.2020 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2020 11:54
Экономика 12.04.2020 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2020 20:11
Экономика 10.04.2020 20:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
В Волгоградской области священников накажут за прихожан в церквяхСмотреть фотографии
16:43
Нерест рыбы в Волго-Ахтубинской пойме под вопросом из-за раннего паводкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
В Волгоградской области коронавирус атакует старшее поколениеСмотреть фотографии
15:33
Депутату-узнику острова Фиджи прекратили начислять зарплату в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области завершили проверку по жалобам на медиков заболевшего коронавирусомСмотреть фотографии
14:41
Житель Волгоградской области выкачал 24 тонны нефтиСмотреть фотографии
13:33
В Волгоградской области оштрафовали рыбака за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области трое больных коронавирусом подключены к ИВЛСмотреть фотографии
12:49
Скорая смена прокурора ждет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области за сутки выявили 11 больных COVID-19Смотреть фотографии
11:11
Пробки на плотине Волжской ГЭС измеряют километрамиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«По задумке губернатора»: в Волгограде продемонстрировали готовность к приему потока больных с COVID-19Смотреть фотографии
09:47
Волгоградские власти открыли данные о количестве умерших от внебольничных пневмонийСмотреть фотографии
08:24
"Без надежды и работы": волгоградцы становятся в виртуальные очереди в центры занятости за МРОТСмотреть фотографии
07:46
В Волгоградской области отменили майские шашлыки в лесуСмотреть фотографии
22:13
Ликвидация 18 свалок в Волгоградской области запахла большим криминальным скандаломСмотреть фотографии
18:14
Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном паркеСмотреть фотографии
17:35
12 130 рублей – на сотрудника: Путин заявил о новых мерах поддержки бизнесуСмотреть фотографии
17:23
Ветер усиливается: в Волгоградской области прогнозируют непогодуСмотреть фотографии
16:37
Замминистра культуры прилетел в Волгоград в разгар пандемии ради феерии на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде вскрыли аферу с капремонтом многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области под лечение пациентов с коронавирусом готовят районные больницыСмотреть фотографии
15:52
География распространения коронавируса в Волгоградской области: районы и количество заболевшихСмотреть фотографии
15:25
ПСБ в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство нового корпуса инфекционной больницы в ВолжскомСмотреть фотографии
15:22
Психоневрологический интернат в Волгоградской области проверили на COVID-19Смотреть фотографии
15:05
В Волгограде пациентов госпиталей на первичный осмотр отправят в армейские палаткиСмотреть фотографии
14:43
Волгоградским медработникам возместят транспортные расходыСмотреть фотографии
14:42
СК опубликовал видео страшной гибели самолета Москва – МурманскСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
14:01
Губернатор: в Волгоградской области становится больше тяжелобольных коронавирусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 