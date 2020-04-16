Экономика 16.04.2020 14:00 Новости компаний
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16.04.2020 14:00 Новости компаний
Волгоградское отделение Сбербанка в первом квартале 2020 года предоставило представителям малого бизнеса в регионе более 50 банковских гарантий на общую сумму свыше 20 млн рублей, из них более 60% было оформлено в режиме онлайн.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с начала 2020 года прирост гарантий, заявки на которые клиенты оформили в дистанционном формате составил 112,5% по сравнению с 2019 годом.
Оформление банковской гарантии дает дополнительное финансовое обеспечение исполнения компанией обязательств по коммерческим сделкам и доступно для представителей малого бизнеса: индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, выручка которых составляет менее 400 млн рублей в год.
Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Использование онлайн возможностей для бизнеса в современных условиях – не просто инструмент, делающий ведение бизнеса более комфортным и успешным, а одно из необходимых условий его сохранения и развития. У наших клиентов сегодня есть все возможности, чтобы несмотря на сложившуюся ситуацию продолжать эффективно работать без посещения офиса банка, в удобное время, в режиме онлайн».
Подробнее о банковских гарантиях можно узнать на официальном сайте банка.
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