В Волгоградской области завершили проверку по жалобам на медиков заболевшего коронавирусом





В действиях медиков Иловлинской ЦРБ, которые оказывали помощь больному коронавирусом, нарушений не выявлено. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов, со стороны сотрудников поликлиники и больницы было сделано все правильно, сообщает ИА «Высота 102». «Итоги самого эпидемиологического расследования прокомментирует Роспотребнадзор», - заключил чиновник. Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева в последнее время ежедневные брифинги по теме распространения коронавируса не посещает. Все вопросы журналисты адресуют только первым лицам облздрава.

В семье заболевшего коронавирусом жителя Иловлинского района Андрея Горбачева ранее информагентству рассказали о том, что после вызова «Сокрой помощи» мужчине пришлось еще дважды самостоятельно посещать медучреждение для забора анализа на COVID-2019. Фельдшер неотложки направил Горбачева с 21-летним сыном, у которого поднялась температура, на прием к дежурному врачу в ЦРБ. Последний, в свою очередь, отправил родственников на прием к участковому врачу в поликлинику. «Отец столько кругов прошел, чтобы на него обратили внимание», - считает дочь заболевшего Анастасия.

В данной семье коронавирусом в итоге заразились трое человек, включая супругу Горбачева-старшего. Все они находятся на лечении в больницах Волгограда. По словам Анастасии, все чувствуют себя хорошо. «У отца уже начали брать контрольные пробы, у мамы и брата пока не брали», - пояснила родственница пациентов.



