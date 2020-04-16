В Волгоградской области трое больных коронавирусом подключены к ИВЛ

Здравоохранение 16.04.2020 13:17
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16.04.2020 13:17
Трое больных коронавирусной инфекцией в Волгоградской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Всего в регионе подтверждены 58 случаев COVID-19, из них 7 человек выписаны по выздоровлению и один скончался. Напомним, что умерла 47-летняя жительница села Линево Жирновского района. У троих человек, которые с ней контактировали, также выявили коронавирус.
Еще случаи заражения COVID-19 за минувшие сутки выявлены в Камышинском, Нехаевском, Старополтавском, Среднеахтубинском и Палласовском районах, а также в Волгограде. Всего за сутки коронавирус выявили у 11 человек, детей среди них нет.
На сегодняшний день на самоизоляции на дому остаются 1107 человек. В больницах находятся 292 человека, из которых 283 взрослых и 9 детей.
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