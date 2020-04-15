Федеральные новости

12 130 рублей – на сотрудника: Путин заявил о новых мерах поддержки бизнесу

Федеральные новости 15.04.2020 17:35
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15.04.2020 17:35


О новых мерах по поддержке реального сектора экономики заявил сегодня совещании с правительством РФ президент Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102», глава государства предложил оказать малым и средним компаниям дополнительную прямую безвозмездную помощь. Эти средства должны направляться на текущие самые неотложные задачи – зарплату в апреле и мае. На одного сотрудника организация получит по 12130 рублей в месяц. «Единственное требование – максимальное сохранение занятости на уровне 90% от численности сотрудников по состоянию на 1 апреля. Если требование выполняется, то финансовая поддержка за апрель поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Средства за май придут в июне», - говорит президент. 
Заявки на получение помощи должны направляться простым и удобным способом с возможностью дистанционного оформления без очередей и спешки.
Далее Владимир Путин напомнил, что правительство уже предложило беспроцентные кредиты для бизнеса на 6 месяцев для выплаты зарплаты своим работникам. «Эта мера работает неэффективно. Кредиты трудно получить. Банки идут на это неохотно», - сделал вывод лидер страны.
По словам президента, не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантией Внешэкономбанка для снижения риска компаний.
Путин предложил ввести новый банковский продукт – льготные кредиты на пополнение оборотных средств предприятий для закупки сырья и выплаты авансов поставщикам.
Ставка будет субсидироваться в размере ключевой ставки ЦБ и будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной. Половина кредита будет обеспечиваться госгарантией.

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