12 130 рублей – на сотрудника: Путин заявил о новых мерах поддержки бизнесу

Федеральные новости 15.04.2020 17:35
0
15.04.2020 17:35
О новых мерах по поддержке реального сектора экономики заявил сегодня совещании с правительством РФ президент Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102», глава государства предложил оказать малым и средним компаниям дополнительную прямую безвозмездную помощь. Эти средства должны направляться на текущие самые неотложные задачи – зарплату в апреле и мае. На одного сотрудника организация получит по 12130 рублей в месяц. «Единственное требование – максимальное сохранение занятости на уровне 90% от численности сотрудников по состоянию на 1 апреля. Если требование выполняется, то финансовая поддержка за апрель поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Средства за май придут в июне», - говорит президент.
Заявки на получение помощи должны направляться простым и удобным способом с возможностью дистанционного оформления без очередей и спешки.
Далее Владимир Путин напомнил, что правительство уже предложило беспроцентные кредиты для бизнеса на 6 месяцев для выплаты зарплаты своим работникам. «Эта мера работает неэффективно. Кредиты трудно получить. Банки идут на это неохотно», - сделал вывод лидер страны.
По словам президента, не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантией Внешэкономбанка для снижения риска компаний.
Путин предложил ввести новый банковский продукт – льготные кредиты на пополнение оборотных средств предприятий для закупки сырья и выплаты авансов поставщикам.
Ставка будет субсидироваться в размере ключевой ставки ЦБ и будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной. Половина кредита будет обеспечиваться госгарантией.
Реклама
СК опубликовал видео страшной гибели самолета Москва – Мурманск15.04.2020 14:42
Федеральные новости 15.04.2020 14:42
Мишустин распорядился выделить волгоградским медикам более 168 миллионов рублей13.04.2020 12:23
Федеральные новости 13.04.2020 12:23
Генпрокуратура потребовала заблокировать «фейковые» новости о коронавирусе из Волгограда13.04.2020 11:53
Федеральные новости 13.04.2020 11:53
Правительство РФ выделило миллиард на глобальный ремонт цирка в Волгограде09.04.2020 20:27
Федеральные новости 09.04.2020 20:27
Не закрывать предприятия «под одну гребёнку» призвал губернаторов президент РФ08.04.2020 17:39
Федеральные новости 08.04.2020 17:39
Владимир Путин анонсировал срочные меры поддержки семей с детьми и безработных08.04.2020 17:34
Федеральные новости 08.04.2020 17:34
Путин: медикам доплатят от 25 до 80 тысяч рублей за лечение больных COVID-1908.04.2020 16:55
Федеральные новости 08.04.2020 16:55
Путин подписал закон об уголовном наказании за осквернение воинских памятников07.04.2020 16:40
Федеральные новости 07.04.2020 16:40
Водка не то: делать антисептик из спирта россиян научили в МЧС07.04.2020 10:26
Федеральные новости 07.04.2020 10:26
Полицейским пообещали доплаты за сверхурочные из-за коронавируса06.04.2020 16:34
Федеральные новости 06.04.2020 16:34
Строительство инфекционного центра в Волгограде контролируют из космоса06.04.2020 15:55
Федеральные новости 06.04.2020 15:55
Правительство РФ перечислило волгоградским медикам почти 100 миллионов рублей за лечение пациентов с COVID-201903.04.2020 17:27
Федеральные новости 03.04.2020 17:27
Пик не пройден: Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля02.04.2020 18:01
Федеральные новости 02.04.2020 18:01
В Южном федеральном округе зафиксировано 69 заболевших COVID-1902.04.2020 15:09
Федеральные новости 02.04.2020 15:09
Стремительный рост: в Москве больше 1 тыс человек заболели коронавирусом29.03.2020 12:14
Федеральные новости 29.03.2020 12:14
Реклама