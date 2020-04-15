Ветер усиливается: в Волгоградской области прогнозируют непогоду





Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. «При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60», - отмечают в ГУ МЧС.

Сегодня ночью в отдельных районах Волгоградской области и в Волгограде ожидается юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с. По прогнозу ЦГМС, ветер сохранится и в первой половине ночи с 16 на 17 апреля. Предупреждение об усилении ветра распространило ГУ МЧС России по Волгоградской области.