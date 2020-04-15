



Перед судом в Волгограде предстанет 38-летний директор общественной организации, которая обвиняется в мошенничестве при получении субсидий за трудоустройство несовершеннолетних. Как сообщила ИА "Высота 102"сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Советского района Волгограда.

Установлено, что обвиняемая с июля по ноябрь 2018 года составляла соглашения о трудоустройстве несовершеннолетних, в рамках которых получала соответствующие выплаты из регионального бюджета.

Однако из 28 трудоустроенных ею подростков фактически работало в организации только 9 человек. Остальные 19 несовершеннолетних были трудоустроены только на бумаге, а перечисленными деньгами в сумме более 200 тысяч рублей женщина распорядилась по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Советскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

Вину директор общественной организации полностью признала.

В рамках расследования уголовного дела в целях возмещения причиненного ущерба арестован автомобиль обвиняемой.



