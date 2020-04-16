



«Внебольничных пневмоний много было всегда», - об этом заявил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, который огласил официальную статистику о динамике этого заболевания в регионе. «Внебольничные и сезонные пневмонии в структуре общей заболеваемости органов дыхания давно лидируют – они составляют 13,3% от общего показателя, - рассказал Анатолий Иванович. Например, в 2017 году в регионе было зафиксировано 10522 случая, в 2018 – 9657 случаев, в 2019 году – 10959 случаев. Всего в год умирают от 100 до 200 человек от этого заболевания».

В начале 2020 года в Волгоградской области было зафиксировано 4745 больных с таким диагнозом. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. У 66 пациентов течение болезни было тяжелым. Скончались 16 человек. «Это взрослые, непривитые пациенты», – уточнил Анатолий Себелев. По словам Анатолия Себелева, на развитие внебольничных пневмоний влияют различные факторы, которые в том числе связаны с сезонными заболеваниями. А в структуре причин таких пневмоний зачастую свою негативную роль играют различные вирусы, а иногда – и наслоение нескольких вирусов.

По его словам, у пациентов с коронавирусной инфекцией пневмония проходит тяжелее. «Хотя у нас есть опыт в лечении внебольничных пневмоний, эти больные требуют особого подхода и применения специальных препаратов, реанимационной терапии, определения ситуации с кислородом, щелочного состава крови и других нюансов. Поэтому мы все время консультируемся не только с нашими специалистами, но и с медиками из ЮФО, федерального центра», - пояснил Анатолий Себелев.

В настоящее время из 47 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса двое находятся в тяжелом состоянии. 78-летняя женщина подключена к аппарату ИВЛ, 39-летний мужчина получает кислородную ингалляцию. По словам Анатолия Себелева, ухудшение состояния пациентов происходит в том числе и из-за наличия хронических болезней. В то же время он признал, что у 39-летнего мужчины никаких сопутствующих заболеваний выявлено не было.







