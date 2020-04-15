Здравоохранение 15.04.2020 15:22
0
15.04.2020 15:22
Пациенты и персонал психоневрологического интерната в Жирновском районе попали под подозрение после смерти от коронавируса 47-летней местной жительницы, сообщает ИА "Высота 102". По информации председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева, сын скончавшейся женщины работал в этом социальном учреждении. Исследования показали у него отрицательный результат на коронавирус. Всего в психоневрологическом интернате на COVID-19 проверили 80 человек, все тесты отрицательные. Не выявлен коронавирус и у людей, которые контактировали с умершей. Это 57 человек, которые также были протестированы. Как сообщил сегодня Анатолий Себелев, к этой женщине приезжали гости из Москвы. Сейчас выявлением круга ее контактов, помимо управления Роспотребнадзора, занимаются и правоохранительные органы.
Напомним, о смерти от внебольничной пневмонии жительницы поселка Линево Жирновского района стало известно в минувшие выходные. В облздраве заявляли, что у погибшей подозревают коронавирус. Известно, что женщина работала уборщицей в магазине. 28 марта она почувствовала себя плохо, 30-го ушла на больничный, а 8 апреля скончалась. Исследования, проведенные после смерти женщины подтвердили, что она была больна коронавирусом.
Реклама
В Волгограде пациентов госпиталей на первичный осмотр отправят в армейские палатки15.04.2020 15:05
Здравоохранение 15.04.2020 15:05
Губернатор: в Волгоградской области становится больше тяжелобольных коронавирусом15.04.2020 14:01
Здравоохранение 15.04.2020 14:01
В Волгоградской области растет число подтвержденных случаев COVID-1915.04.2020 11:41
Здравоохранение 15.04.2020 11:41
Снижение внебольничных пневмоний зафиксировано в Волгоградской области15.04.2020 09:53
Здравоохранение 15.04.2020 09:53
Под Волгоградом медиков проверят на волокиту при обследовании больного коронавирусом14.04.2020 19:01
Здравоохранение 14.04.2020 19:01
Смерть от коронавируса подтверждена в Волгоградской области14.04.2020 12:37
Здравоохранение 14.04.2020 12:37
Появилась информация о новых заболевших COVID-19 в Волгоградской области14.04.2020 11:34
Здравоохранение 14.04.2020 11:34
Маски - наше все: волгоградских журналистов укорили за отсутствие средств защиты13.04.2020 16:56
Здравоохранение 13.04.2020 16:56
Облздрав сообщил количество больных пневмонией в Волгоградской области13.04.2020 14:09
Здравоохранение 13.04.2020 14:09
Зараженных коронавирусом в Волгоградской области стало еще больше13.04.2020 11:50
Здравоохранение 13.04.2020 11:50
Раскрыты подробности о новых случаях COVID-19 в Волгоградской области12.04.2020 13:48
Здравоохранение 12.04.2020 13:48
Вcе больше больных с коронавирусом выявляют в Волгоградской области12.04.2020 11:35
Здравоохранение 12.04.2020 11:35
Подробности о новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области сообщил оперштаб11.04.2020 16:37
Здравоохранение 11.04.2020 16:37
В Волгоградской области скончалась женщина с подозрением на коронавирус11.04.2020 16:16
Здравоохранение 11.04.2020 16:16
В Волгоградской области уже 33 случая заражения коронавирусом11.04.2020 12:21
Здравоохранение 11.04.2020 12:21
Реклама