



Пациенты и персонал психоневрологического интерната в Жирновском районе попали под подозрение после смерти от коронавируса 47-летней местной жительницы, сообщает ИА "Высота 102". По информации председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева, сын скончавшейся женщины работал в этом социальном учреждении. Исследования показали у него отрицательный результат на коронавирус. Всего в психоневрологическом интернате на COVID-19 проверили 80 человек, все тесты отрицательные. Не выявлен коронавирус и у людей, которые контактировали с умершей. Это 57 человек, которые также были протестированы. Как сообщил сегодня Анатолий Себелев, к этой женщине приезжали гости из Москвы. Сейчас выявлением круга ее контактов, помимо управления Роспотребнадзора, занимаются и правоохранительные органы.

Напомним, о смерти от внебольничной пневмонии жительницы поселка Линево Жирновского района стало известно в минувшие выходные. В облздраве заявляли, что у погибшей подозревают коронавирус. Известно, что женщина работала уборщицей в магазине. 28 марта она почувствовала себя плохо, 30-го ушла на больничный, а 8 апреля скончалась. Исследования, проведенные после смерти женщины подтвердили, что она была больна коронавирусом.



