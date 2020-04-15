



Легкую форму заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области стали вытеснять более тяжелые случаи течения болезни. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня губернатор Волгоградской области на видеоселекторном совещании с главными врачами.

"Если в начале наблюдалось поступление пациентов с легким течением заболевания, то сейчас – и это особенность нынешнего периода - мы видим смещение к более тяжелым формам. Увеличивается число пациентов с внебольничными пневмониями средней и даже тяжелой степени, со стремительным развитием болезни", - заявил губернатор. По его словам, всем службам здравоохранения сегодня необходимо быть готовыми работать именно с такими случаями.

Отметим, что в настоящее время известно о двух больных COVID-19, которые находятся в реанимации. Это 78-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Глава региона отметил, что коронавирусная инфекция вызывает стремительное течение болезни. "Подчас сразу не определить - вызваны ли эти симптомы и последствия коронавирусной инфекцией или иным возбудителем. Прежде всего поражаются легкие, что вызывает пневмонию, которая может развиваться очень стремительно", - добавил он.

На сегодняшний день в Волгоградской области зарегистрировано 47 подтвержденных случаев коронавируса, из которых один - смертельный.

Всего в регионе с подозрением на COVID-19 уже обследовано около 12 тысяч человек. Под особым медицинским наблюдением находились более 6 тысяч человек. На данный момент их остается 1221 человек. В Волгоградской области прогнозируют рост числа людей, находящихся под наблюдением. Это связано с возвращением в регион граждан, которые работали в Москве и других городах.



