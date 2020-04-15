



С 16 апреля в Волгограде начнет работать специальный речной маршрут до остановочного пункта Зайчики. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, спецмаршрут «Волгоград-Зайчики» с заходом на пристань Культбаза предназначен только для жителей населенных пунктов, расположенных на территории острова Сарпинского, но не для дачников и отдыхающих. Время отправки теплоходов от причала № 13 центрального речного вокзала - в 7-00 и 17-30. После каждого рейса речные суда проходят дезинфекцию, затем отправляются обратно.

Запустить спецрейсы по руслу Воложки Куропатки позволила сложившаяся гидрологическая обстановка - в условиях режима максимального сброса паводковых вод через Волжскую ГЭС в протоке установился оптимальный уровень воды для движения теплоходов.

Кроме того, продолжает работать речной спецмаршрут «Руднева – Сарпинский». Теплоход ежедневно в 8-00 и 18-00 совершает рейсы в сторону острова, в 8-20 и 18-20 – обратно. Данный теплоход также предназначен только для жителей острова с местной пропиской.

Работа регулярных речных рейсов приостановлена до 30 апреля в связи с введенными на территории региона мерами усиления профилактики распространения коронавирусной инфекции. Владельцы дачных участков, как правило, это пожилые люди с ослабленным иммунитетом и потому относящиеся к особой группе риска. Данная мера профилактики поможет гражданам защитить свое здоровье, обезопасить себя и своих близких от угрозы заражения, поясняли в администрации Волгограда.

Ранее в редакцию ИА «Высота 102» обращались дачники и местные жители острова Сарпинский. Первые жаловались на то, что лишены возможности что-то посадить на своих участках , из-за невозможности попасть на остров. Жители хуторов, расположенных в восточной части Сарпинского, возмущались, что им негде купить продуктов, так как предприниматели не могут пополнить запасы в торговых точках из-за неработающей грузовой переправы.



