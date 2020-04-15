









Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М в Волгоградской области приступили к подготовке воздушной части военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа.

Экипажи провели тренировочные полеты в сомкнутом порядке на высотах от 50 до 200 метров со скоростью от 600 до 900 км/ч.

Отметим, что несмотря на напряженную ситуацию с коронавирусом в России, пока решение об отмене праздничных мероприятий по случаю 75-летия Великой Победы не принято.

В Волгоградской области в ближайшее время летчики армейской авиации ВКС России совершат перелет на аэродром Мариновка и приступят к тренировкам на слетанность экипажей.

Планируется, что в этом году в воздушной части военного парада в Волгограде примут участие авиационные группы на ударных вертолетах Ми-28НМ "Ночной охотник", транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ "Терминатор", а также штурмовики Су-25 "Грач", тактические фронтовые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, истребители поколения 4+ Су-30СМ.



