Здравоохранение

В Волгоградской области растет число подтвержденных случаев COVID-19

Здравоохранение 15.04.2020 11:41
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15.04.2020 11:41


Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Волгоградской области увеличилось на одного человека - с 46 до 47 случаев. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", опубликовал сегодня портал правительства стопкоронавирус.рф. Последний случай заболевания выявлен при обследовании контактных лиц у жительницы Суровикино. Женщина госпитализирована в больницу №5 Волгограда.
Отметим, что накануне оперативный штаб Волгоградской области сообщал о 46 случаях коронавируса в регионе, из которых один - смертельный. Умерла 47-летняя жительница поселка Линево Жирновского района, которая поступила в больницу с внебольничной пневмонией. Проведенные после летального исхода исследования выявили у нее COVID-19. Однако в общероссийской базе данных этот случай пока не отмечен.

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