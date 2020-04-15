В Волгоградской области растет число подтвержденных случаев COVID-19





Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Волгоградской области увеличилось на одного человека - с 46 до 47 случаев. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", опубликовал сегодня портал правительства стопкоронавирус.рф. Последний случай заболевания выявлен при обследовании контактных лиц у жительницы Суровикино. Женщина госпитализирована в больницу №5 Волгограда.

Отметим, что накануне оперативный штаб Волгоградской области сообщал о 46 случаях коронавируса в регионе, из которых один - смертельный. Умерла 47-летняя жительница поселка Линево Жирновского района, которая поступила в больницу с внебольничной пневмонией. Проведенные после летального исхода исследования выявили у нее COVID-19. Однако в общероссийской базе данных этот случай пока не отмечен.



