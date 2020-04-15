"Без надежды и работы": волгоградцы становятся в виртуальные очереди в центры занятости за МРОТ





Жители Волгограда рассказали журналистам ИА «Высота 102» о проблемах, с которыми они столкнулись после потери работы при постановке на учет в службу занятости. 50-летней Светлане пришлось потратить несколько дней и даже нарушить режим самоизоляции, чтобы дистанционно зарегистрироваться в центре занятости, который перешел на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. «Сначала я пыталась сделать это через госуслуги. Но для этого обязательно наличие личного кабинета, который, у меня к счастью, был. Открыть сейчас личный кабинет проблематично в связи с ограничением работы МФЦ. Однако при попытке загрузить документы связь постоянно обрывалась. Пришлось воспользоваться интерактивным порталом службы занятости. Но и тут возникла проблема: можно было отправить только определенное количество файлов объемом не больше 4 мгб. Фотографии документов, которые я сделала с помощью телефона, весили гораздо больше – только в одной трудовой книжке у меня около 15 листов, и это, не считая других справок, диплома и т.д. Пришлось обращаться за помощью к знакомым, офис которых работает. Приехала, сделала сканы, которые удалось сжать, только тогда все отправила. Сразу хочу сказать, не всем это сделать по силам, особенно, если человек не владеет компьютерными технологиями», - рассказала женщина.

Волгоградке Татьяне повезло больше. Она встала на учет в центре занятости Краснооктябрьского района 6 апреля. До этого мама двоих детей работала в сфере торговли. После того, как закрылись отделы одежды, владелица точки честно сказала своим сотрудникам, что ей нечем платить им зарплату и предложила встать на учет в центр занятости. «У меня был весь пакет документов, все отправила дистанционно, хотя без проблем не обошлось. Но я догадалась фотографировать не все листы трудовой книжки, только начало и несколько последних листов. Мне сразу назначили куратора, которой я уже отправила недостающие копии трудовой книжки по электронной почте. На учет как безработную меня уже поставили, хотя пока ничего не сказали, какое у меня будет пособие. А вот моей знакомой повезло меньше. Она попыталась встать на учет 13 апреля. Но в центре занятости ей сообщили, что из-за вала обращений пока не могут ей назначить куратора. Так что она пока ждет», - говорит женщина.

Волгоградка Диана Загрядская потеряла работу в начале марта. В филиале московской компании молодой маме, которая только вышла из декрета, предложили уволиться по соглашению сторон. «У меня не было вариантов, так что пришлось соглашаться. Но встать на учет в службу занятости я не могу – бухгалтеры в Москве работают дистанционно, не могут мне оформить справку НДФЛ, которую обязательно надо проштамповать печатью. Из-за неполного пакета документов меня не ставят на учет. Но, даже если это произойдет, максимального пособия по безработице, как нам радостно сообщают по телевизору, мне никто не обещает – его будут рассчитывать, исходя из моего потерянного заработка. При этом минимальный размер пособия остался таким же – полторы тысячи рублей. Кто придумывает такие цифры и как можно прожить на эти деньги безработному, я не представляю. Я осталась не только без работы, но и без надежды», - посетовала Диана.

Диана недоумевает – почему мэр Москвы Сергей Собянин позаботился о жителях столицы и упростил и ускорил процедуру постановки на учет безработных. Так, в Москве достаточно отправить через портал госуслуг или через сайт службы занятости сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении, а также заполнить электронную форму. При этом никуда ходить не надо и никаких справок о доходах с последнего места работы предоставлять в столице тоже не требуется. Ждать присвоения статуса безработного также не придется – на эту процедуру отводится от 2 до 4 дней. При этом максимальный размер пособия по безработице составляет в столице 19 500 рублей в месяц, в т.ч. 12 130 рублей – федеральное пособие, 7 370 рублей – доплата из бюджета Москвы.

Решение об утверждении упрощенной процедуры получения статуса безработного, подчеркнем, принималось властями Москвы. Когда Диана спросила в центре занятости, нет ли подобного постановления администрации Волгоградской области, ей ответили, что упрощенного порядка присвоения статуса безработного в регионе не предусмотрено. А региональные власти руководствуются постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 30 марта 2020 года, где ничего не говорится про минимальный пакет документов и гарантированное всем безработным пособие в размере МРОТ - 12130 рублей. На самом деле рассчитывать на него могут далеко не все оставшиеся без работы.

Напомним, Владимир Путин заявил об установлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением рабочих мест и зарплаты и об увеличении максимального пособия по безработице до уровня МРОТ. Между тем, по данным торгово-промышленной палаты России, в связи с закрытием ряда предприятий и организаций в стране потеряют работу около 9 миллионов человек.

Редакция ИА "Высота 102" обратилась в администрацию Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию с постановкой на учет потерявших работу жителей региона, о ситуации на рынке труда и о мерах поддержки данной категории граждан.



Как пояснили в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, жители региона могут воспользоваться несколькими цифровыми платформами для постановки на учет в центрах занятости. В соответствии с Временными правилами постановки на регистрационный учет, утвержденными Правительством РФ от 08.04.2020 № 460, подать заявления можно через информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России", расположенную в сети Интернет по адресу: https://trudvsem.ru/. Это возможно только при наличии подтвержденного аккаунта Единого портала государственных и муниципальных услуг. В настоящее время подтвердить учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг не выходя из дома возможно несколькими способами — например, через банковские онлайн-сервисы; через Почту России, заказав такой вариант на портале Госуслуг (код подтверждения личности придет по почте). Подробная инструкция с описанием вариантов подтверждения учетной записи размещена по ссылке: https://gosuslugi.guide/podtverdit-uchetnuy-zapis/ . На портале "Работа в России" также размещена инструкция по оформлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы https://trudvsem.ru/information/pages/service_instruction_seeker. Важно, что при постановке на регистрационный учет через портал "Работа в России" прикрепление скан-копий документов не требуется. Данные о трудовой деятельности и среднем заработке гражданина будут запрашиваться автоматически у Пенсионного Фонда Российской Федерации. Кроме того, для минимизации посещения центров занятости населения продолжает свою работу интерактивный портал комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, позволяющий гражданам и работодателям получить госуслуги в электронном виде. Интерактивный портал интегрирован с региональным банком вакансий. Портал позволяет любому пользователю самостоятельно осуществлять просмотр вакансий, создать резюме, получать информацию о положении на рынке труда в Волгоградской области, получать информацию об осуществленных социальных выплатах безработным гражданам, подписаться на SMS и e-mail уведомления, оценить качество предоставления услуг. Чтобы воспользоваться полным спектром услуг портала, необходимо пройти регистрацию и завести личный кабинет. Сделать это можно на самом портале. Для регистрации необходимы: паспорт, СНИЛС и адрес электронной почты. В дальнейшем, для того чтобы войти в личный кабинет, будет достаточно указать логин и пароль. Кроме того, для входа можно использовать логин и пароль, полученные при регистрации на портале госуслуг. Перерегистрация безработных граждан также осуществляется дистанционно, по телефону, в сроки, назначенные специалистом службы занятости, который объяснит порядок действий. В назначенные сроки специалисты центров занятости сами связываются с безработным гражданином для осуществления перерегистрации. Помощь гражданам оказывают в индивидуальном порядке. Все вопросы, связанные с защитой трудовых прав, можно уточнить по телефону «горячей линии» облкомтруда: (8442) 30-95-00. Помимо этого по телефону вас готовы проконсультировать в каждом центре занятости — список контактов размещен на сайте облкомтруда https://ktzn.volgograd.ru, а также на интерактивном портале во вкладке «Гражданам». По данным облкомтруда, за последние две недели — с 30 марта по 14 апреля — органами службы занятости населения Волгоградской области признано безработными 710 граждан. Для сравнения — за аналогичный период 2019 года такой статус в регионе получили порядка тысячи человек. 30 марта 2020 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 346, в соответствии с которым установлен максимальный размер пособия по безработице в размере 12130 рублей. С момента вступления в силу указанного постановления Правительства РФ, пособие по безработице в максимальном размере назначено 315 жителям региона. Специалисты облкомтруда ежедневно анализируют данные о количестве граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Волгоградской области; безработных; численности коллективов временно неработающих организаций и работающих неполное рабочее время, другие данные. Ситуация находится на ежедневном контроле региональных властей, а также Государственной инспекции труда в Волгоградской области, подчеркнули в комитете труда и занятости Волгоградской области.





