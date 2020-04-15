Общество 15.04.2020 10:24 Новости компаний
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15.04.2020 10:24 Новости компаний
Пассажиры муниципального транспорта Волгограда до 31 мая 2020 года смогут получить скидку 4 рубля от стоимости билета при оплате проезда картой Visa.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, совместная акция банка и платежной системы Visa в партнерстве с транспортным оператором «Городской центр управления пассажирскими перевозками» действует на всем муниципальном транспорте Волгограда, оборудованном системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Терминалами Сбербанка с бесконтактной технологией проведения платежей уже оснащены около 600 единиц общественного транспорта Волгограда. Оплата банковской картой позволяет пассажирам быстро, комфортно и, главное, безопасно приобретать билет, ведь сегодня вопрос здоровья актуален для каждого».
Алексей Денисов, старший директор департамента инновационных технологий Visa в России: «Компания Visa всегда стремилась предлагать российским потребителям возможность совершать платежи удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что наша акция привлечет жителей и гостей Волгограда к использованию современных платежных технологий для оплаты проезда в городском общественном транспорте».
Андрей Павленко, директор МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками»: «На сегодняшний день около 60% волгоградцев предпочитают оплачивать проезд безналичным способом. Переход к безналичным расчетам за поездки в общественном транспорте, обслуживающем муниципальные маршруты, позволил значительно упростить и ускорить процесс выдачи разового билета. Автоматизированная система безналичной оплаты проезда была внедрена в рамках реализации комплексной транспортной схемы Волгограда, призванной сделать пассажирские перевозки комфортными, доступными и безопасными».
Для оплаты по льготной цене достаточно приложить к терминалу у кондуктора бесконтактную банковскую карту Visa, или смартфон (брелок, браслет или другой гаджет) с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay к счету карты Visa. В акции принимают участие карты любого банка.
Фото пресс-службы Сбербанка в Волгограде
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