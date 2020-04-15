Здравоохранение 15.04.2020 09:53
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15.04.2020 09:53
Количество заболевших внебольничными пневмониями на территории Волгоградской области с 6 по 12 апреля снизилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня опубликовало территориальное управление Роспотребнадзора.
Сколько человек в настоящее время болеют пневмонией в Волгоградской области ведомство не приводит. Однако, как в начале недели заявлял заместитель руководителя облздрава Николай Алимов, по состоянию на 13 апреля 143 пациента с пневмонией находились на лечении в волгоградском пневмоцентре, развернутом на базе клинической больницы №4 в Тракторозаводском районе.
По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе среди циркулирующих респираторных вирусов в волгоградском регионе грипп не определялся. Выявлялись вирусы негриппозной этиологии, такие как РС-вирусы и риновирусы. Диагноз грипп за эпидсезон 2019-2020 был подтвержден у 235 человек.
На прошедшей календарной неделе отмечается и снижение количество заболевших ОРВИ - на 22% по сравнению с предыдущей неделей. Особенно темп снижения числа заболевших зафиксирован среди детей дошкольного возраста и школьников. Отметим, что дети из-за угрозы распространения коронавируса находятся дома на дистанционном обучении.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечает, что эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.
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