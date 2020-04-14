В Волгоградской области назвали районы с послушными жителями





Сегодня в отношении 18 волжан были составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, Волжский снова стал лидером среди других муниципальных образований по количеству нарушителей. Напомним, за выходные в Волжском 36 жителей привлекли к административной ответственности. В Волгограде сегодня составили 8 административных протоколов, столько же – во Фроловском районе. А вот самыми дисциплинированными оказались жители Иловлинского, Октябрьского, Серафимовичского и Палласовского районов – по одному нарушителю. Всего сегодня было составлено 69 протоколов. Рейды прошли также в Камышине и Камышинском районе, Калачевском, Светлоярском, Октябрьском, Суровикинском, Палласовском и Иловлинском районах.

Напомним, штраф за нарушение режима самоизоляции – выход на улицу без уважительной причины - предусматривает от 1 до 30 тысяч рублей.



