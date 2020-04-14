Происшествия

Житель Волгоградской области увел из табуна лошадь с жеребятами

Происшествия 14.04.2020 16:39
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14.04.2020 16:39


До 5 лет лишения свободы грозит 26-летнему жителю Палласовского района за кражу трех лошадей. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением о пропаже животных в полицию обратился 65-летний местный житель. Ущерб он оценил в 125 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого, который сознался в краже. Он пояснил, что приехал в гости к друзьям в соседнее село. Там он заметил, что на окраине посёлка пасется табун лошадей. Вечером он ушел от знакомых, взяв из сарая веревку.
Дойдя до пасущегося стада, злоумышленник накинул веревку на шею одной из кобылиц и оседлав её, поехал к месту своего проживания. При этом двое жеребят пошли за лошадью сами. На следующий день он продал коней за 65 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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