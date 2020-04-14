Житель Волгоградской области увел из табуна лошадь с жеребятами

Происшествия 14.04.2020 16:39
0
14.04.2020 16:39
До 5 лет лишения свободы грозит 26-летнему жителю Палласовского района за кражу трех лошадей. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением о пропаже животных в полицию обратился 65-летний местный житель. Ущерб он оценил в 125 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого, который сознался в краже. Он пояснил, что приехал в гости к друзьям в соседнее село. Там он заметил, что на окраине посёлка пасется табун лошадей. Вечером он ушел от знакомых, взяв из сарая веревку.
Дойдя до пасущегося стада, злоумышленник накинул веревку на шею одной из кобылиц и оседлав её, поехал к месту своего проживания. При этом двое жеребят пошли за лошадью сами. На следующий день он продал коней за 65 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Реклама
В Волгоградской области предпенсионер погиб в пожаре13.04.2020 10:34
Происшествия 13.04.2020 10:34
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к озеру12.04.2020 15:56
Происшествия 12.04.2020 15:56
Под Волгоградом два человека погибли в лобовом ДТП с фурой11.04.2020 09:19
Происшествия 11.04.2020 09:19
В Волгограде два грузовика чуть не снесли рынок10.04.2020 14:34
Происшествия 10.04.2020 14:34
Нарушали режим с гигиеной: в Волгограде работала баня с проститутками10.04.2020 11:05
Происшествия 10.04.2020 11:05
В Волгоградской области сожгли машину из мести владельцу10.04.2020 08:45
Происшествия 10.04.2020 08:45
В Урюпинске из пылающего дома спасли троих человек09.04.2020 16:57
Происшествия 09.04.2020 16:57
Глава КФХ в Волгоградской области устроил вестерн на поле: трое в больнице09.04.2020 10:02
Происшествия 09.04.2020 10:02
В Волгоградской области грабитель отобрал у женщины сумки с продуктами08.04.2020 16:40
Происшествия 08.04.2020 16:40
В Волгограде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом08.04.2020 09:59
Происшествия 08.04.2020 09:59
Огонь перекинулся на частный сектор: крупный пожар в Волгограде06.04.2020 16:43
Происшествия 06.04.2020 16:43
В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар в балке06.04.2020 14:19
Происшествия 06.04.2020 14:19
В Волгоградской области перевернулся грузовик с досками, есть пострадавшие06.04.2020 10:27
Происшествия 06.04.2020 10:27
В центре Волгограда двое мотоциклистов пострадали в ДТП06.04.2020 09:30
Происшествия 06.04.2020 09:30
В Волгоградской области водитель бросил раненого товарища после ДТП05.04.2020 10:04
Происшествия 05.04.2020 10:04
Реклама