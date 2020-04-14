В Волгоградской области чиновников обязали заменить «штопанный» водопровод

Общество 14.04.2020 16:43
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14.04.2020 16:43
По иску прокуратуры суд обязал провести ремонт водопровода в Котово. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в течение 2019 года участок трубопровода по ул.60 лет ВЛКСМ в Котово ремонтировался 11 раз в связи с постоянными протечками из-за ветхости системы.
При этом данный участок является основным для подачи воды в городе, где расположено 125 многоквартирных жилых домов и свыше 30 социально значимых объектов. Решением Котовского районного суда исковые требования прокурора
о возложении на администрацию городского поселения обязанности по реконструкции вышеуказанного участка водопровода удовлетворены в полном объеме.
По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой Котовского района на контроль.
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