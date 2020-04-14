Общество 14.04.2020 16:45 Новости компаний
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14.04.2020 16:45 Новости компаний
Жители Поволжья предпочитают оплачивать услуги ЖКХ с помощью онлайн сервисов Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 1 по 12 апреля клиенты Поволжского банка Сбербанка совершили более 5,6 млн платежей за услуги ЖКХ, при этом 56% из них - с помощью дистанционных каналов банка.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «В период самоизоляции необходимо беречь своё здоровье и все возможные операции совершать онлайн. При этом особенно важно позаботиться о людях старшего поколения и помочь им с оплатой платежей, чтобы они могли оставаться дома и не рисковать, лишний раз выходя на улицу».
Клиенты Сбербанка могут оплачивать квитанции за квартплату, свет, воду и другие коммунальные услуги за считанные секунды, не выходя из дома с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» или в личном кабинете интернет-банка.
Один из самых быстрых способов оплаты услуг ЖКХ через сервисы Сбербанка — отсканировать QR-код на квитанции. Для оплаты счета нужно открыть на смартфоне приложение «Сбербанк Онлайн», нажать «Сканировать QR-код» на главном экране и навести камеру на QR-код. Все реквизиты для оплаты заполнятся сами — вам останется только подтвердить оплату.
Для оплаты коммунальных платежей в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», нужно зайти в раздел «Платежи», выбрать «ЖКХ и домашний телефон» и найти нужную услугу и поставщика в списке или через поиск. Если вы оплачиваете платежи с помощью личного кабинета «Сбербанк Онлайн», зайдите в раздел «Платежи и переводы» и выберите «ЖКХ и домашний телефон». Затем выберите категорию и найдите нужную услугу в списке или через поиск.
Также можно поручить банку оплачивать квитанции с помощью услуги «Автоплатеж». После подключения услуги в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» или в мобильном приложении, вы выбираете день, в который вам удобно платить. Накануне этого дня банк проверит, есть ли у вас неоплаченные счета ЖКХ. Если такие найдутся, вам придет СМС с информацией по счету. Если вы не отправите в ответ СМС об отказе об оплате, счёт будет оплачен на следующий день. После банк сообщит об успешной оплате с помощью СМС.
Фото ru.freepik.com
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