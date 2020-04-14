Общество

Более половины платежей ЖКХ клиенты Поволжского банка Сбербанка совершают онлайн

Общество 14.04.2020 16:45 Новости компаний
0
14.04.2020 16:45 Новости компаний


Жители Поволжья предпочитают оплачивать услуги ЖКХ с помощью онлайн сервисов Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 1 по 12 апреля клиенты Поволжского банка Сбербанка совершили более 5,6 млн платежей за услуги ЖКХ, при этом 56% из них - с помощью дистанционных каналов банка.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «В период самоизоляции необходимо беречь своё здоровье и все возможные операции совершать онлайн. При этом особенно важно позаботиться о людях старшего поколения и помочь им с оплатой платежей, чтобы они могли оставаться дома и не рисковать, лишний раз выходя на улицу».
Клиенты Сбербанка могут оплачивать квитанции за квартплату, свет, воду и другие коммунальные услуги за считанные секунды, не выходя из дома с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» или в личном кабинете интернет-банка. 
Один из самых быстрых способов оплаты услуг ЖКХ через сервисы Сбербанка — отсканировать QR-код на квитанции. Для оплаты счета нужно открыть на смартфоне приложение «Сбербанк Онлайн», нажать «Сканировать QR-код» на главном экране и навести камеру на QR-код. Все реквизиты для оплаты заполнятся сами — вам останется только подтвердить оплату. 
Для оплаты коммунальных платежей в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», нужно зайти в раздел «Платежи», выбрать «ЖКХ и домашний телефон» и найти нужную услугу и поставщика в списке или через поиск.  Если вы оплачиваете платежи с помощью личного кабинета «Сбербанк Онлайн», зайдите в раздел «Платежи и переводы» и выберите «ЖКХ и домашний телефон». Затем выберите категорию и найдите нужную услугу в списке или через поиск.
Также можно поручить банку оплачивать квитанции с помощью услуги «Автоплатеж». После подключения услуги  в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» или в мобильном приложении, вы выбираете день, в который вам удобно платить. Накануне этого дня банк проверит, есть ли у вас неоплаченные счета ЖКХ. Если такие найдутся, вам придет СМС с информацией по счету. Если вы не отправите в ответ СМС об отказе об оплате, счёт будет оплачен на следующий день. После банк сообщит об успешной оплате с помощью СМС.
Фото ru.freepik.com

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
14.04.2020 17:43
Общество 14.04.2020 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 16:43
Общество 14.04.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 15:33
Общество 14.04.2020 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 13:52
Общество 14.04.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 11:28
Общество 14.04.2020 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 10:55
Общество 14.04.2020 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.04.2020 10:10
Общество 14.04.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 10:07
Общество 14.04.2020 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 20:13
Общество 13.04.2020 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 15:43
Общество 13.04.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 13:00
Общество 13.04.2020 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 10:57
Общество 13.04.2020 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 22:44
Общество 12.04.2020 22:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 20:57
Общество 12.04.2020 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 20:12
Общество 12.04.2020 20:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:43
Чиновники увеличили количество спецрейсов по маршрутам «Волжский-Волгоград» после жалоб пассажировСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области чиновников обязали заменить «штопанный» водопроводСмотреть фотографии
16:39
Житель Волгоградской области увел из табуна лошадь с жеребятамиСмотреть фотографии
16:28
Сельские депутаты Волгоградской области попросили президента РФ заступиться за врачаСмотреть фотографии
15:33
В ДОСААФ определились с новым председателем волгоградского реготделенияСмотреть фотографии
14:59
Под Волгоградом медиков проверят на волокиту при обследовании больного коронавирусомСмотреть фотографии
14:52
Четверть жителей Юга готовы отказаться от использования наличных для защиты от коронавирусаСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде объяснили назначение армейской палатки возле больницы №5Смотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области наблюдение за школьниками на ЕГЭ оценили в 32 млн рублейСмотреть фотографии
13:47
Бутлегера в Волгоградской области судят за продажу паленой водки под видом элитнойСмотреть фотографии
13:11
Банк «Открытие» снижает комиссии за эквайрингСмотреть фотографии
12:55
Все чисто: завершилось тотальное обследование на COVID-19 школьников в ВолжскомСмотреть фотографии
12:37
Смерть от коронавируса подтверждена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде водитель от безделья катал пассажира на капотеСмотреть фотографии
11:34
Появилась информация о новых заболевших COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
В волгоградских храмах размечают социальную дистанцию перед ПасхойСмотреть фотографии
10:55
Ветераны Волгоградского алюминиевого завода получают продуктовые наборыСмотреть фотографии
10:10
«Пригодится и после пандемии»: в будущей инфекционной клинике в Волжском оборудуют суперстерильные боксыСмотреть фотографии
10:07
Охотники за нарушителями самоизоляции выходят на улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
Подробности: как получить кредитные каникулыСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области хутор ушел на жесткую самоизоляцию из-за вернувшихся из МосквыСмотреть фотографии
09:35
Россельхозбанк готов выдавать льготные потребительские кредиты жителям села Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:33
Стариков на острове Сарпинский в Волгограде изолировали без еды и лекарствСмотреть фотографии
22:34
Поступившие в продажу в Волгограде одноразовые маски не всем по кармануСмотреть фотографии
21:18
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсамСмотреть фотографии
20:13
Волжский стал лидером по количеству нарушителей режима самоизоляцииСмотреть фотографии
16:56
Маски - наше все: волгоградских журналистов укорили за отсутствие средств защитыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Максимальные сбросы на Волжской ГЭС продлятся 5 днейСмотреть фотографии
15:57
«Надо разобщить!»: главный санитарный врач Волгоградской области пояснила свое решение по ПасхеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Глава Красноармейского района Волгограда пошел на повышениеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 