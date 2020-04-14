Здравоохранение 14.04.2020 14:59
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14.04.2020 14:59
Жалобы заболевшей коронавирусом семьи на «отфутболивание» врачами проверят в областном комитете здравоохранения. О том, что в Иловлинской ЦРБ проводится соответствующая проверка, сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов. По его словам, проверка является межведомственной. О ее результатах станет известно в ближайшее время.
Накануне член заболевшей коронавирусом семьи Горбачевых рассказала «Высоте 102» о том, что ее отец прошел «столько кругов, чтобы медики обратили на него внимание».
46-летний Андрей Горбачев прибыл из Москвы домой в хутор Колоцкий Иловлинского района 31 марта. Первым недомогание 3 апреля почувствовал его 21-летний сын, у которого поднялась температура. Приехавший по вызову фельдшер «Скорой помощи», по словам дочери заболевшего Анастасии, ограничился инъекцией жаропонижающего средства. Отец молодого человека уведомил медика о своем прибытии из столицы. После чего фельдшер выписал ему и сыну направление к дежурному врачу ЦРБ. 4 апреля, в субботу, как рассказала Анастасия, врач после осмотра мужчин направил их в поликлинику. 6 апреля Горбачев-старший, увидев в поликлинике большую очередь к терапевту, прямиком пошел к заведующему и попросил взять у него и сына анализ на коронавирус. Только после этого, как полагает Анастасия, обследование было проведено.
Диагноз Андрею Горбачеву подтвердили 9 апреля и вместе с сыном отправили на госпитализацию в Волгоград. Вскоре заболела и супруга мужчины.
Дочь Андрея Горбачева также пожаловалась журналистам на травлю, которую организовали некоторые местные жители. В соцсетях распространились «ориентировки» с указанием фамилии, адреса проживания и фотографией Андрея Горбачева, который, якобы, активно разгуливал по Иловле с COVID-2019. Его дочери Анастасии продолжают поступать звонки и сообщения на телефон от хуторян, которые ополчились на ее близких. Так, одна жительница Колоцкого заявила, что из-за Горбачевых она осталась без средств к существованию. «Из-за вас в Колоцком не принимают молоко. Наверно, выливать на землю придется. Жить не на что. А все именно ваша ситуация. В администрации ссылаются на вас. Нам что, по-вашему, делать?», - такие претензии высказала хуторянка. По словам Анастасии, она возмущена тем, что ее родню обвинили и в этой беде.
Семья Горбачевых в настоящее время идет на поправку. Заболевание у всех троих протекает в легкой форме.
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