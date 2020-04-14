Экономика

Четверть жителей Юга готовы отказаться от использования наличных для защиты от коронавируса

Экономика 14.04.2020 14:52
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14.04.2020 14:52


26% жителей Юга России готовы отказаться от использования наличных денег, чтобы избежать риска заражения коронавирусом*. Таковы результаты опроса**, проведенного банком «Открытие», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу банка.
Среди опрошенных  16% уже отказались от использования наличных и это высокий показатель. На 1% выше только у регионов Дальнего Востока. 29% опрошенных готовы отказаться от наличных частично и использовать иногда, по мере необходимости. При этом 29% респондентов сообщили, что они в силу разных причин не готовы отказываться от использования бумажных денег.
Что касается банковского обслуживания, то 96% россиян в регионах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) постоянно пользуются дистанционными банковскими сервисами, еще 2% это заставил сделать карантин.
По мнению респондентов, их банки в целом оказались хорошо подготовлены к работе в условиях карантина. 24% жителей регионов оценили действия банков, клиентами которых являются, на «отлично». 33% респондентов поставили банкам твердую «четверку», 30% - «тройку» и 13% оценили работу кредитных организаций как плохую или очень плохую.
Главными причинами позитивных оценок стали хорошая работа онлайн-каналов (интернет-банка и мобильных приложений), которая позволяет не приезжать в офисы, появление автоматических чат-ботов, которые отвечают на клиентские запросы, отсутствие проблем с прохождением платежей. Среди причин негативных оценок отмечались отказ в кредитных каникулах и льготах, звонки из-за просрочек и отсутствие акций лояльности.
*Роспотребнадзор РФ, ранее сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. 
**Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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