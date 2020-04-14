В Волгограде объяснили назначение армейской палатки возле больницы №5

Расследования 14.04.2020 14:08
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14.04.2020 14:08
Назначение палатки, установленной на территории больницы №5 в Краснооктябрьском районе Волгограда, объяснили в облздраве. Сегодня на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения области Николай Алимов заявил, что «это организационное решение для увеличения мощности госпиталей».
«Нам нужно еще немного времени, нужно убедиться, что этот механизм, действительно, работает. На этой неделе анонсируем», - подогрел интерес журналистов к теме чиновник. О причинах установки палатки защитного цвета, похожей на армейскую, возле больницы №5 участники брифинга спрашивали зампредседателя облздрава и накануне, но информацию не получили. Алимов обещал рассказать все подробности сегодня.
На базе больницы №5 с 3 апреля функционирует инфекционный госпиталь. Стационар рассчитан на 140 коек, предусмотренных для пациентов с подозрением на коронавирус.
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