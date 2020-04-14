Расследования 14.04.2020 13:47
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14.04.2020 13:47
До 6 лет лишения свободы грозит 36-летнему жителю Палласовского района за незаконный оборот контрафактной алкогольной продукции. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант дела обвиняется по трем статьям УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака с причинение крупного ущерба; приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере; розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере.
По версии следствия, в августе и октябре 2019 года обвиняемый в Волгограде, не имея соответствующей лицензии, закупил свыше 13 тысяч бутылок контрафактной немаркированной алкогольной продукции объемом 0,5 л каждая.
На грузовом автомобиле он привез алкоголь в Палласовский район, где продавал местному населению под видом алкоголя известных торговых марок. Ущерб правообладателям превысил 3,5 миллиона рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было изъято свыше 6 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции.
Фигурант уголовного дела вину полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками отдела в г.Палласовка УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОМВД России по Палласовскому району. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Палласовскому району.
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