



До 6 лет лишения свободы грозит 36-летнему жителю Палласовского района за незаконный оборот контрафактной алкогольной продукции. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант дела обвиняется по трем статьям УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака с причинение крупного ущерба; приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере; розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере.

По версии следствия, в августе и октябре 2019 года обвиняемый в Волгограде, не имея соответствующей лицензии, закупил свыше 13 тысяч бутылок контрафактной немаркированной алкогольной продукции объемом 0,5 л каждая.

На грузовом автомобиле он привез алкоголь в Палласовский район, где продавал местному населению под видом алкоголя известных торговых марок. Ущерб правообладателям превысил 3,5 миллиона рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было изъято свыше 6 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции.

Фигурант уголовного дела вину полностью признал.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками отдела в г.Палласовка УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОМВД России по Палласовскому району. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Палласовскому району.



