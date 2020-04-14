



На коронавирус обследовали 706 детей из школы в Волжском, где была выявлена больная этой инфекцией девочка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на заместителя председателя областного комитета здравоохранения Николая Алимова, под тотальную проверку попали и 50 взрослых. Ни у детей, ни у взрослых COVID-19 не обнаружен.

Как ранее сообщало информагентство, тотальное обследование учеников с 5 по 11 классы одной из волжских школ проводилось после того, как у одной из школьниц выявили коронавирус после возвращения из ОАЭ.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 46 случаев коронавируса. Один человек скончался, 7 выздоровели и еще один готовится к выписке.



