Расследования

Все чисто: завершилось тотальное обследование на COVID-19 школьников в Волжском

Расследования 14.04.2020 12:55
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14.04.2020 12:55


На коронавирус обследовали 706 детей из школы в Волжском, где была выявлена больная этой инфекцией девочка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на заместителя председателя областного комитета здравоохранения Николая Алимова, под тотальную проверку попали и 50 взрослых. Ни у детей, ни у взрослых COVID-19 не обнаружен. 
Как ранее сообщало информагентство, тотальное обследование учеников с 5 по 11 классы одной из волжских школ проводилось после  того, как у одной из школьниц выявили коронавирус после возвращения из ОАЭ.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 46 случаев коронавируса. Один человек скончался, 7 выздоровели и еще один готовится к выписке.

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