В Волгограде водитель от безделья катал пассажира на капоте





Полицейские установили личность водителя, который в Волгограде катал пассажира на капоте. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный главк МВД, видеозапись этого происшествия попала в социальные сети.

На видеозаписи была запечатлена автомашина, двигавшаяся по дорогам Красноармейского района с пассажиром на капоте. Полицейские установили личность водителя. Им оказался 19-летний местный житель, а пассажир – его 24-летний знакомый.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей". Нарушитель также привлечен к ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Молодые люди признали свою вину и пояснили инспекторам, что таким образом развлекались.



