В Волгограде водитель от безделья катал пассажира на капоте

Расследования 14.04.2020 12:17
0
14.04.2020 12:17
Полицейские установили личность водителя, который в Волгограде катал пассажира на капоте. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный главк МВД, видеозапись этого происшествия попала в социальные сети.
На видеозаписи была запечатлена автомашина, двигавшаяся по дорогам Красноармейского района с пассажиром на капоте. Полицейские установили личность водителя. Им оказался 19-летний местный житель, а пассажир – его 24-летний знакомый.
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей". Нарушитель также привлечен к ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Молодые люди признали свою вину и пояснили инспекторам, что таким образом развлекались.
Реклама
В Волгограде объяснили назначение армейской палатки возле больницы №514.04.2020 14:08
Расследования 14.04.2020 14:08
Бутлегера в Волгоградской области судят за продажу паленой водки под видом элитной14.04.2020 13:47
Расследования 14.04.2020 13:47
Все чисто: завершилось тотальное обследование на COVID-19 школьников в Волжском14.04.2020 12:55
Расследования 14.04.2020 12:55
Сельские депутаты Волгоградской области попросили президента РФ заступиться за врача14.04.2020 11:27
Расследования 14.04.2020 11:27
В Волгоградской области за жестокую расправу над тещей ростовчанину грозит 20 лет тюрьмы13.04.2020 17:23
Расследования 13.04.2020 17:23
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве при капремонте домов13.04.2020 15:17
Расследования 13.04.2020 15:17
Волгоградец накатал на чужой машине лет на пять13.04.2020 11:14
Расследования 13.04.2020 11:14
В Волгограде с ветеринаров требуют компенсацию за обиженного кота Степана12.04.2020 18:28
Расследования 12.04.2020 18:28
В Волгограде Вишневая балка после пожара превратилась в выжженную пустыню11.04.2020 13:48
Расследования 11.04.2020 13:48
В Волгограде ТЦ «Диамант Зацарицынский» с офисом экс-депутата снова продается11.04.2020 11:52
Расследования 11.04.2020 11:52
2 года за рыбалку в Волго-Донском канале грозит жителю Волгоградской области10.04.2020 14:28
Расследования 10.04.2020 14:28
В центре Волгограда накрыли приватный массажный салон10.04.2020 10:46
Расследования 10.04.2020 10:46
В Волгоградской области огласили приговор банде ночных грабителей10.04.2020 10:23
Расследования 10.04.2020 10:23
«Отобрать машины у чиновников»: пассажиры берут штурмом автобусы Волжский-Волгоград10.04.2020 10:02
Расследования 10.04.2020 10:02
Многодетную мать в Волгоградской области обвиняют в смерти младенца09.04.2020 16:38
Расследования 09.04.2020 16:38
Реклама