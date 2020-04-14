В Волгоградской области наблюдение за школьниками на ЕГЭ оценили в 32 млн рублей

Общество 14.04.2020 13:52
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14.04.2020 13:52
Видеонаблюдение на единых госэкзаменах в Волгоградской области может обойтись в почти в 32 млн рублей. Электронный аукцион объявила Волгоградская государственная академия последипломного образования, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок. ЕГЭ пройдет в 74 школах региона.
По две камеры наблюдения установят в каждой аудитории, в которой разместят выпускников, а также в штабах по проведению экзаменов. В классах видеосъемка будет проводиться с 8 до 17 часов, в штабах – до 19.00.
Исполнитель госконтракта обязан обеспечить, в том числе, возможность дальнейшего просмотра видеозаписей. В кадры не должны попадать персональные данные школьников и содержание экзаменационных листов.
Напомним, в конце марта стало известно о переносе в России даты начала ЕГЭ на 8 июня. Накануне федеральные СМИ сообщили, что Министерство просвещения РФ вновь может скорректировать эти сроки, поскольку инфекция распространяется непредсказуемо.
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