Появилась информация о новых заболевших COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 14.04.2020 11:34
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14.04.2020 11:34
За прошедшие сутки в Волгоградской области зарегистрированы 2 новых случая выявления коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал правительства стопкоронавирус.рф. По данным на сегодня, в регионе с начала пандемии выявлены 46 человек, зараженных COVID-19. Это жители Волгограда, Волжского, Михайловки, Жирновска, Городищеского, Иловлинского, Светлоярского, Урюпинского ,Палласовского, Клетского, Старополтавского районов. Всего по России прирост числа заболевших за сутки составил 2 тысячи 774 человека. Умерли 22 человека.
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